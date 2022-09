Giulia Pauselli non mostra il volto del figlio appena nato e spiega a tutti il motivo

Da poco diventata mamma del piccolo Romeo, Giulia Pauselli ha scelto di non mostrare suo figlio in pubblico e ne spiega il motivo

L’abbiamo conosciuta dapprima nelle vesti prima di allieva e poi successivamente di ballerina del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Giulia Pauselli è di fatti una delle amatissime ballerine che in questi anni abbiamo visto crescere all’interno del talent. Da qualche settimana però, la sua vita è completamente cambiata e si è precisamente tinta d’azzurro.

Insieme al suo amatissimo compagno, Marcello Sacchetta, i due sono diventati una famiglia con l’arrivo del piccolo Romeo. Complici, amanti, amici, sono una coppia veramente splendida e non potevano che coronare il loro sogno d’amore diversamente. Hanno messo al mondo il frutto del loro reciproco sentimento, ed ora ne vivono l’immensa gioia. Da qualche settimana a questa parte però, la giovane ballerina è stata ahimè sottoposta a critica dai fan e dagli utenti che spulciando qui e la sul suo profilo social ufficiale morivano dalla curiosità di vedere il piccolo Romeo e si sono domandati come mai la giovane mamma avesse deciso di non mostrare suo figlio. E così, proprio sui social Giulia Pauselli ne ha spiegato il motivo.

Giulia Pauselli non mostra suo figlio sui social: la ballerina ha spiegato il perché

A passi di danza si è diretta verso l’amore più grande di sempre, quello che ad oggi la neomamma Giulia Pauselli prova per il suo piccolo Romeo. Venuto al mondo poche settimane fa, esattamente il 30 Agosto, ha riempito i cuori di mamma Giulia e papà Marcello di una gioia immensa. Un amore che esplode. Ad oggi, i due neogenitori sperimentano una realtà tutta nuova.

Diversi sono gli scatti sui social che mamma e papà hanno condiviso in queste ultime settimane. Scatti che hanno ritratto così la loro vita in tre. Tuttavia, c’è un dettaglio che hai follower della giovane ballerina non sembra essere piaciuto. Negli scatti fino ad ora mostrati, Giulia Pauselli non ha mostrato suo figlio in volto. Ha così attirato le critiche di coloro che si son chiesti come mai la ballerina abbia preso questa decisione. E presto detto, ecco che la dolce Giulia ha deciso di rispondere a quanti abbiano criticato la sua scelta.

C’è chi sceglie di mostrare i propri figli dal momento in cui vengono al mondo e chi decide di tutelarne quanto più possibile la privacy. Viviamo in un mondo contaminato purtroppo di ingiustizie, cattiverie e malelingue. Purtroppo un mondo dove vigono solamente la bontà e la gentilezza è ancora molto lontano. E così la ballerina ha spiegato che il suo intento è quello di proteggere il piccolo Romeo, ancora troppo piccolo per questo mondo.

“Tante persone mi stanno chiedendo il motivo per il quale non mostriamo il bambino. Io penso che non ci sia nessuna fretta. Non vogliamo nasconderlo, semplicemente pensiamo che il mondo sia ancora un posto troppo grande e troppo insidioso per un bambino di soli dodici giorni“, aveva detto la Pauselli. Ed ha chiarito che quando si sentiranno pronti, non esiterà a tenere nascosta una parte così bella della loro vita.