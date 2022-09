La nuova casa di Michelle Hunziker: c’è quello che tutte le donne desiderano; il dettaglio non passa inosservato.

È una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Amatissima sul piccolo schermo, non tutti sanno che Michelle Hunziker è molto attiva anche sui social. Sul suo canale Instagram, la conduttrice è seguita da più di 5 milioni e mezzo di followers, con cui condivide foto e video delle sue giornate.

È proprio lì che, diverse settimane fa, Michelle ha condiviso nelle sue stories alcuni angoli della sua nuova casa di Milano. In particolare, un angolo che ha fatto letteralmente impazzire le donne. Chi non ne vorrebbe uno nella propria abitazione? Ecco di cosa stiamo parlando.

Michelle Hunziker mostra la sua casa: il dettaglio fa impazzire tutte

Archiviata la storia con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha lasciato la villa di Bergamo dove viveva per trasferirsi a Milano. Nel capoluogo lombardo, la conduttrice vive adesso in un meraviglioso appartamento con vista mozzafiato su City Life. Un appartamento di cui ha mostrato alcuni angoli sul suo seguitissimo canale social. A dominare, in casa, sono i colori chiari: un ambiente elegante e raffinato, ma è un angolo in particolare ad aver colpito tutti. Di cosa parliamo?

Dell’immensa cabina armadio di Michelle! La conduttrice può contare su una stanza intera, dove tiene i suoi abiti e i suoi accessori. A mostrarla è stata lei, in una Instagram story condivisa su Instagram. Anche in questa camera prevalgono gli arredi chiari, come la splendida moquette e il divanetto dalla forma super originale. Non può mancare, ovviamente, il maxi specchio, dove Michelle, qualche settimana fa, si è scattata un bel selfie, mostrando il suo look comodo ma allo stesso tempo chic. Date un’occhiata:

Eh si, decisamente incantevoli, sia Michelle che la sua luminosa cabina armadio. Chi non vorrebbe averne una così nella propria casa? Per scoprire altri curiosi dettagli della nuova abitazione milanese della Hunziker, cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete!