Chi è il compagno di Iva Zanicchi e cosa fa nella vita: eccoli insieme in foto

Chi è e cosa fa nella vita il compagno dell’amatissima Iva Zanicchi? Se non li avete mai visti insieme non potete perdere questo scatto

Presto, anzi tra pochissimo ormai la vedremo sulla fatidica pista da ballo di Milly Carlucci. Ebbene, Iva Zanicchi è una delle concorrenti in gara della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Immensa artista e grande icona della musica italiana, Iva Zanicchi è stata ed è tutt’oggi una delle voci protagoniste del palcoscenico musicale italiano. Il successo raggiunto nelle vesti di cantante ma anche di conduttrice televisiva, ma anche opinionista all’Isola dei Famosi, hanno contribuito a rendere ancora oggi Iva Zanicchi una delle protagoniste della tv più amate. Il successo musicale l’ha portata per ben tre volte alla vittoria sul meraviglioso palco dell’Ariston. Iva Zanicchi al festival di Sanremo si è di fatti aggiudicata per ben tre volte il podio e la vittoria.

Al suo fianco, a festeggiare tutti i successi dell’artista, ma anche a supportarla nei momenti di difficoltà, c’è stato lui, il suo compagno di vita, Fausto Pinna. Cosa sappiamo di lui? Lo scopriamo insieme.

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi, cosa sappiamo di lui

Di origini sarde, amante della musica tanto da diventare un produttore musicale, Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi. Di lui e del suo privato non sappiamo molto, di fatti non è un nemmeno un grande amante dei social.

Un’unione tra i due che si dice ben consolidata anche senza alcun ‘vincolo’ matrimoniale. Sì perché sebbene il loro sia un amore che prosegue a gonfie vele da oltre 30 anni, la coppia non è in realtà mai convolata a nozze. Era il 1987 quando i loro sguardi si incrociarono, e fatale fu quell’incrocio d’occhi che portò i due ad unirsi senza mai più lasciarsi.

Come la stessa artista ha dichiarato, nonostante il loro grande amore, i due non hanno mai sentito l’esigenza di consolidare questa unione dal punto di vista legale e matrimoniale. “Non voglio sposarmi, non è più il tempo”, aveva detto Iva Zanicchi a Silvia Toffanin qualche tempo fa a Verissimo.