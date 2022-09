Che cosa fa oggi l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro conosciuta al Grande Fratello?

Cosa fa oggi l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro conosciuta nella casa del Grande Fratello? Sono trascorsi diversi anni da allora: eccola.

Così come Carolina Marconi, per nulla cambiata dal suo ‘primo’ Grande Fratello, anche Daniele Dal Moro non è affatto sconosciuto al pubblico di Canale 5. Ancora prima di prendere parte a Uomini e donne, il cui percorso non è stato affatto ultimato, il giovane veronese si è fatto conoscere nel famoso reality di Cinecittà, intrattenendo tutti col suo fascino.

Entrato a far parte del reality di Canale 5 nel corso dell’ultima edizione ‘nip’, quella condotta da Barbara D’Urso, Daniele Dal Moro si è fatto facilmente fatto conoscere dal pubblico italiano. Dalla sua parte, il giovane veronese non solo aveva un fascino irresistibile, completamente immutato rispetto ad adesso, ma anche un carattere forte e determinato.

Il suo percorso nella casa del GF Vip è sicuramente tra i più indimenticabili. In tantissimi, infatti, non potranno fare a meno di ricordare che, proprio sotto i riflettori di Cinecittà, Daniele aveva iniziato una storia d’amore. Ricordate chi era la sua ex fidanzata? E, soprattutto, che cosa fa oggi?

Che cosa fa oggi l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro?

“Per me non era amore, per lei sembrerebbe di sì. Comunque, resta una persona a cui voglio molto bene”, sono proprio queste le esatte parole con cui Daniele Dal Moro si è presentato al pubblico del GF Vip, ricordando la storia d’amore vissuta nel corso della sua primissima esperienza nella casa.

Daniele era entrato da single nella casa del Grande Fratello 16, ma i suoi occhi si sono immediatamente posati su Martina Nasoni. I due, nonostante continui alti e bassi, hanno vissuto una relazione all’interno della quattro mura di Cinecittà, durata fino a qualche tempo dopo la loro esperienza in tv. Cosa fa oggi, però, l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro? In seguito alla sua vittoria nel reality, la giovanissima tatuatrice ha cavalcato la cresta dell’onda ed ha preso parte a diversi salotti tv in qualità di opinionista, ma oggi?

Seppure siano trascorsi tre anni dalla sua vittoria al GF Vip, il successo di Martina Nasoni continua ad essere spudorato. Sui social, l’ex vincitrice del reality è amatissima! Dopo il programma, la giovane umbra ha iniziato il suo lavoro da influencer, da modella per servizi fotografici da urlo ed ha compiuto il suo debutto da attrice.

Leggendo la sua bio Instagram, infine, abbiamo letto che è proprietaria di un appartamento situato al centro di Terni disponibile per i turisti.

Ricordate la storia di Martina Nasoni

In tantissimi ricorderanno la storia di Martina Nasoni. All’interno della casa del GF, la giovane ha raccontato della patologia al cuore scoperta alla sola età di 12 anni che le è valso l’impianto di un pacemaker che regolarizza e normalizza il battito cardiaco.

Ci sarà mai un confronto tra lei e Daniele?