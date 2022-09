LDA, figlio di Gigi D’Alessio: avete mai visto gli altri componenti della famiglia?

LDA è uno dei figli di Gigi D’Alessio, ma avete mai visto tutti gli altri componenti della famiglia? Chi sono i suoi fratelli.

Seppure la ventunesima edizione di Amici si sia conclusa con la vittoria del titolo da parte di Luigi Strangis e il trionfo di Michele Esposito, nuovamente sul piccolo schermo per la gioia dei suoi ammiratori, per la categoria ballo, alcuni dei suoi concorrenti continuano ad essere indimenticabili. Uno tra tanti? La risposta è semplicissimo: il mitico LDA!

Giunto nella scuola di Amici per togliersi la nomea del ‘figlio di..’, Luca D’Alessio ha sorpreso davvero tutti. Certo, il suo percorso all’interno del talent non è stato affatto facile, ma il giovanissimo cantante partenopeo ha facilmente fatto capire di che pasta era fatta, conquistando tutti. E, seppure non sia riuscito ad aggiudicarsi la finale o la semifinale, ha ugualmente cavalcato l’onda del successo. Avete ballato anche voi quest’estate ‘Bandana’? È diventata una vera e propria hit!

Ripetere che Luca è l’ultimo figlio di Gigi D’Alessio avuto con Carmela Barbato, sua ex moglie, è davvero scontato, ma se vi chiedessimo se conoscete proprio tutta la sua famiglia, ci sapreste dare una risposta?

Il primogenito della famiglia D’Alessio si chiama Claudio e, a dispetto di suo padre e di suo fratello minore, non appartiene affatto al mondo dello spettacolo e della musica. Stando ad alcune informazioni trapelate dal web, sembrerebbe che il giovane – nato nel 1986 – sia un imprenditore e che abbia creato un brand tutto suo. Anche lui, infine, è felicemente innamorato della sua splendida compagna e delle sue due figlie.

Dopo la nascita di Claudio, il buon Gigi e Carmela Barbato hanno visto nascere la loro secondogenita. Lei si chiama Ilaria. E, da come vi abbiamo recentemente raccontato, è davvero splendida. Anche lei, come suo fratello maggiore, non appartiene al mondo della musica, ma nel 2017 ha ultimato il suo percorso di studi universitari. Spulciando il suo canale Instagram, infine, non ci è dato sapere se il suo cuore sia libero oppure no. Qualora dovesse essere single, però, le auguriamo di trovare al più presto un uomo che possa amarla.

Oltre a Claudio ed Ilaria, inoltre, ricordiamo che Luca D’Alessio ha altri due fratelli. Parliamo, infatti, di Andrea, nato dalla precedente relazione con Anna Tatangelo. E Francesco, nato poco meno di un anno fa dalla storia d’amore con Denise Esposito. Insomma, una famiglia decisamente numerosa, ma piuttosto legata!

Oltre ad essere veramente bellissimi insieme, Luca, Ilaria e Claudio sono molto somiglianti, non trovate anche voi?