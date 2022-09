Il dramma di Giulia e Silvia Provvedi: “E’ stato uno shock”

Il dramma di Giulia e Silvia Provvedi, raccontano tutto in studio: “E’ stato uno shock importante”.

Silvia e Giulia Provvedi sono state ospiti di Silvia Toffanin, a Verissimo. Durante la puntata sono intervenuti tanti ospiti. E’ arrivato Luca Argentero che diventerà papà per la seconda volta. Sua moglie, l’attrice Cristina Marino, ha annunciato la dolce attesa poco prima di calcare il red carpet del Festival di Venezia.

Quando è arrivata insieme all’attore sul tappeto rosso ha mostrato per la prima volta in pubblico il pancino. Subito dopo, di fianco all’attore è arrivato Alessandro Siani. I due sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia. Per un periodo di tempo li vedremo insieme. Prima ancora dell’arrivo di Siani e Argentero abbiamo assistito all’emozionante intervista di Giulia e Silvia.

Le due sorelle hanno raccontato della morte del papà. Ne hanno dato notizia il 14 settembre con un post social. Nell’immagine nera c’era solo un piccolo cuoricino rosso e a corredo la scritta: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre”. A Verissimo hanno raccontato degli ultimi momenti prima della scomparsa, spiegando cosa è accaduto in quei pochi istanti.

Il dramma di Giulia e Silvia Provvedi, raccontano tutti a Verissimo: “E’ stato uno shock importante”

Un’intervista commovente e molto difficile, Giulia e Silvia Provvedi sono state ospiti a Verissimo domenica. Hanno parlato del loro papà, venuto a mancare all’improvviso. L’uomo da tempo era malato e stava lottando per combattere la malattia. Silvia è intervenuta dicendo che suo padre stava facendo la chemioterapia e stava rispondendo bene alla cura.

Racconta che quella mattina aveva un po’ di ansia perchè gli avevano asportato un polmone: “Era normale che potesse sentirsi un po’ affannato ma le analisi erano buone, non aveva mai avuto problemi cardiaci”. Claudio, questo il nome del papà delle Donatella, è morto mentre erano in videochiamata. Quella sera aveva deciso di chiamarle: “Mentre eravamo in videochiamata ha avuto un infarto, è stato uno shock importante. Per fortuna siamo unite, abbiamo una bellissima famiglia”, ha raccontato Silvia in lacrime.

Confessa che stanno trovando la forza per andare avanti proprio come avrebbe voluto lui. Giulia ha invece spiegato quegli attimi, parlando di quanto sua madre sia stata brava a tenerlo calmo mentre loro chiamavano il 118. Ha avuto difficoltà a gestire l’ansia, l’agitazione, dice che non arrivava nessuno e che la sua amica era giunta prima dei soccorsi. L’uomo ha avuto un arresto cardiaco: “Ho capito una volta arrivata lì che mio padre era caduto dalla sedia”, dice. Giulia e Silvia stanno vivendo un momento doloroso ma hanno una famiglia unita e stanno trovando la forza di andare avanti come il papà avrebbe voluto.