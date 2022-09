Harry e Meghan, brutta notizia per la coppia: la decisione di Re Carlo

Harry e Meghan, brutte notizie per il duca e la duchessa del Sussex, la decisione di Re Carlo spiazza tutti: cosa è successo

Non lo sono stati per tempo ed a quanto pare non saranno ancora una volta i benvenuti di casa Windsor. Harry e Meghan, fanno ancora parlare molto ed a quanto pare catturano parecchio l’attenzione.

Siamo tutti in trepidante attesa per l’uscita del libro ‘bomba’ pronto a rivelare dettagli particolari sui due duchi di Sussex. Nel frattempo, Re Carlo III salito al trono dopo la morte della Regina Elisabetta, avrebbe preso ulteriori misure nei confronti di suo figlio e consorte. Sebbene si fosse detto in qualche ‘precedente puntata’ che i due duchi avessero presenziato a corte e che i rapporti con gli altri membri della Royal Family sembravano cominciare ad essere pacifici, le cose a quanto pare non hanno avuto dei risvolti con esito positivo, almeno per il momento.

Sebbene Re Carlo III come avrebbe fatto sapere il Daily Mail, avrebbe il desiderio di restaurare nuovamente un rapporto pacifico con suo figlio Harry, al momento le cose non starebbero evolvendo in tal modo. Ed anzi a quanto pare, la scelta del nuovo Re, tutto farebbe pensare al di fuori di una immediata riappacificazione. Ma vediamo di cosa si tratta.

La decisione di Re Carlo spiazza tutti: brutto colpo per Harry e Meghan

I rapporti di Harry e Meghan con i membri della famiglia reale si sono inaspriti ormai tempo fa. La coppia è spesso finita sotto le luci dei riflettori ed enorme è stata l’attenzione mediatica che avevano riscosso, e con loro la stessa casata inglese. E’ trascorsa ormai qualche settimana dalla morte della Regina Elisabetta II, e da allora molte cose sono cambiate all’interno del regno. Prima novità fra tutte, la successione al trono da parte di Carlo III, divenuto Re d’Inghilterra. Molti pensavano che con Carlo ora nelle vesti di Re, i rapporti tra padre e figlio sarebbero tornati a rifiorire, ma quel tempo a quanto pare appare essere ancora lontano. Il motivo? Il gesto del Re Carlo che tutto farebbe pensare al di fuori di una riappacificazione familiare.

Ebbene, non hanno certamente perso il loro titolo di Duca e Duchessa, ma il gesto di Re Carlo III nei confronti di Harry e Meghan non è passato certamente inosservato. Aprendo il sito ufficiale della Royal Family, noteremo una novità sconcertante. Ebbene, i due duchi del Sussex sono stati ‘declassati’ della loro posizione che prima li vedeva in cima alla lista dei membri della famiglia ed ora li vede posizionati ai penultimi posti poco prima del Principe Andrea che si trova invece all’ultimo posto dopo lo scandalo di Epstein.