Anticipazioni Viola come il mare, prima puntata: inizio col botto, durissimo colpo per lei

Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Viola come il mare: brutto colpo per la giornalista, non l’avrebbe immaginato.

L’attesa è finalmente giunta al termine: stasera andrà in onda la prima puntata di Viola come il mare! In attesa di rivedere Francesca Chillemi nei panni di Suora Azzurra, l’amata attrice siciliana sarà la protagonista di una nuova mini serie tv su Canale 5.

Se n’è parlato diverse volte di questa nuova mini serie televisiva ed adesso che mancano pochissime ore al suo esordio, il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di saperne di più. D’altra parte, Viola come il mare è la prima serie tv che va in onda dopo il finale di stagione shock di Grande Hotel ed è per questo che l’aspettativa su questo nuovo prodotto Mediaset è davvero tanta.

Per Viola come il mare è stato scelto un cast davvero d’eccezione. Non solo vi sarà Francesca Chillemi nei panni della giovane giornalista, ma anche Can Yaman, che vestirà i panni dell’ispettore capo Francesco, e tantissimi altri straordinari interpreti. Detto questo, siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni di questa prima puntata? Sembrerebbe che Viola come il mare abbia intenzione di partire davvero col botto!

Viola come il mare, partenza col botto: anticipazioni ‘shock’, cosa accadrà

Quando inizia una nuova serie tv si è soliti assistere ad una puntata piuttosto ‘tranquilla’, durante la quale si presentano i personaggi e si inizia a capire qualche cosa in più sulla trama. Nel caso di Viola come il mare, invece, sembrerebbe che il discorso sia completamente differente. Abbiamo letto, infatti, le anticipazioni della prima puntata trapelate sul sito ufficiale di Mediaset ed abbiamo appreso che questa nuova serie tv inizia davvero col botto. Nel corso dell’appuntamento d’esordio, infatti, Viola riceverà un durissimo colpo, che la spiazzerà tantissimo. Pronti a saperne di più?

Prima di spiegarvi cosa cosa accadrà stasera, facciamo un passo indietro e capiamo di che cosa parla la serie tv. Viola come il mare racconta la storia di una giovanissima giornalista, che sceglie di ritornare a Palermo per rintracciare suo padre e rivelargli qualcosa di molto importante. Arrivata in città e trovato lavoro presso una redazione di giornalisti che si occupa di cronaca nera, Viola incontrerà Francesco, col quale inizierà una sorte di ‘collaborazione’ lavorativa.

Detto questo, cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di stasera? Il pubblico di Canale 5 assisterà all’arrivo di Viola a Palermo e al primo incontro con Francesco. È proprio quando conoscere per la prima volta l’ispettore capo Demir che, però, la giovane giornalista viene accusata della morte di una donna. Ovviamente, Viola è totalmente innocente, ma l’accusa sarà ugualmente traumatica per lei. Risolta la questione, la giovane dovrà risolvere il caso di un tentato omicidio. Riuscirà a trovare la verità?

Seguirete questa nuova fiction Mediaset? Noi assolutamente si!