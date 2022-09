Brutto imprevisto per Kim Kardashian: in seria difficoltà; cosa è successo alla famosa star internazionale.

È una delle donne più famose e influenti al mondo. Tutto ciò che fa è sotto la luce dei riflettori, ogni suo gesto è oggetto di discussione. E, inevitabilmente, ogni suo look non passa inosservato… e che look! Kim Kardashian è una vera e propria icona di stile, con i suoi outfit mai banali, capaci di catturare l’attenzione di tutti.

È successo anche qualche giorno fa, alla festa di Dolce e Gabbana in occasione della nuova collezione. Un after party esclusivo, a cui hanno preso parte alcune delle star più famose al mondo, da Bianca Balti a Eva Herzigova, e non poteva mancare la mitica Kim, ospite d’onore dello show tenutosi a Milano. Kim che, per l’evento serale, ha indossato un abito meraviglioso, che ha incantato tutti. Peccato, però, che qualcosa è andato storto. Ecco cosa è successo.

Spiacevole imprevisto per Kim Kardashian: c’entra il suo vestito

Un abito color argento, super aderente fino ai piedi. L’imprenditrice e influencer Kim Kardashian ha fatto impazzire tutti col look scelto per l’afterparty dello show di Dolce e Gabbana a Milano, in occasione della presentazione della nuova collezione. Un abito che più attillato non si può, perfetto per mettere il risalto le iconiche forme della star. Un abito che, però, non si è rivelato particolarmente comodo.

Dai video apparsi sul web, infatti, è possibile vedere come Kim fosse piuttosto “immobilizzata” nel vestito, che non le permetteva di compiere liberamente neanche i più semplici movimenti. La Kardashian ha avuto difficoltà nel fare le scale, ma anche nel salire in automobile: nei video presenti sul web, si vede Kim chiedere necessariamente aiuto per posizionarsi in macchina.

Un imprevisto che non ha di certo rovinato la serata alla meravigliosa Kim, che è apparsa più radiosa che mai. E voi, cosa aspettate a seguire la Kardashian su Instagram per non perdere neanche uno dei suoi irresistibili look?