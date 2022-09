Ginevra Lamborghini svela il suo stipendio mensile: “Non mi vergogno di dirlo”; la concorrente rivela i dettagli del suo lavoro.

Uno scontro accesissimo, quello nato nel corso della diretta di ieri tra Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele Di Donà. Le due concorrenti del GF Vip hanno discusso già diverse volte nella casa e, ieri sera, si sono scontrare nuovamente. In maniera molto accesa!

Al centro della discussione, ancora una volta, il matrimonio ‘allargato’ di Giaele e il suo concetto di amore libero. Per molti in casa, tra cui Ginevra, la vippona sarebbe innamorata del conto in banca del marito e dello stile di vita che le permette di condurre. Dal suo canto, però, Giaele sottolinea: “Lo dice la stessa persona che fuori di qua fa la mia stessa vita ma grazie alle carte di credito dei suoi genitori“. A questo proposito, la Lamborghini decide di fare chiarezza sulla sua condizione economica, rivelando i dettagli dei suoi guadagni. In seguito le sue parole.

Quanto guadagna Ginevra Lamborghini: la concorrente parla del suo stipendio

“Non c’è niente di male nel dire che oltre all’amore cerchi un uomo che ti possa dare un certo stile di vita”. Ginevra Lamborghini ha le idee chiare: la concorrente non crede minimamente all’amore che Sofia Giaele nutre nei confronti del marito, al quale sarebbe legata solo per sodi. A proposito di stili di vita, però, Giale sottolinea come anche Ginevra faccia una vita simile alla sua, grazie ai soldi della sua famiglia. Parole che, però, la Lamborghini non perde tempo a smentire.

“Io e te non condividiamo un bel niente, neanche lo stile di vita. Non ci penso nemmeno”, ha sottolineato Ginevra in puntata. Puntata nel corso della quale Ginevra aveva già rivelato di percepire uno stipendio di una normale dipendente, ma è nel post diretta che la concorrente ha svelato qualche dettaglio in più sul suo lavoro, durante una chiacchierata con l’amica Nikita.

“Lavoro tutti i giorni nell’azienda, io ho lo stipendio classico di una dipendente normale. Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo, di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, non spreco e sto attenta i soldi”. Queste le parole della Lamborghini, riportate da Biccy.it: la concorrente ci tiene a precisare che il suo cognome non è sinonimo di soldi illimitati, anzi. “Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare tutto, ma cosa ne sa?”, dichiara riferendosi a Giaele.

“Andavo in un collegio e avevo compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro, io non sono fatta così, non me ne frega un cavolo”, aggiunge la concorrente.