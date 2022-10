Beautiful anticipazioni, attimi di panico per Brooke: la Logan sotto shock, cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda nel nostro Paese sta accadendo di tutto. Il matrimonio di Finn e Steffy, ben presto, si trasformerà in un vero incubo. Quello che i telespettatori italiani non sanno, però, è che dall’ America sono in arrivo sorpresa ancora più spiacevoli!

Come tutti sanno, tra le puntate in America e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mese, ma ma, grazie alle anticipazioni, possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo. Se non temete spoiler, vi raccontiamo tutto e, in particolare, un terribile episodio in cui sarà coinvolta la splendida Brooke. Per la Logan saranno attimi di panico e il tutto avverrà proprio a Villa Forrester…

Beautiful anticipazioni, Brooke è in pericolo? Episodio shock

A Beautiful stanno per riaffiorare vecchie inimicizie. Quando a Los Angeles farà il suo ritorno Taylor Hayes, si formeranno, inevitabilmente, dei veri e propri schieramenti. L’ex moglie di Ridge tornerà in città per stare vicina ai suoi figli e conoscere il piccolo Hayes, ma, inevitabilmente, si avvicinerà anche allo stilista. Una vicinanza, quella tra Taylor e Ridge, che non potrà fare piacere a Brooke, che si sentirà letteralmente minacciata dalla ricomparsa della ex di suo marito. Le due ‘fazioni’ che si delineeranno in questo scenario sono facilmente intuibili: Steffy e Thomas tifano per il ritorno di fiamma tra Ridge e Taylor, Hope sarà dalla parte della mamma Brooke. Ma questo non sarà l’unico motivo di litigio tra le famiglie.

A inasprire i già tesi rapporti ci penseranno le nuove pretese di Thomas in merito al piccolo Douglas, suo figlio. Il giovane Forrester si renderà conto di voler passare più tempo col bambino: non gli basta più trascorrere i week end con lui o fargli semplici visite. Ragion per cui Thomas farà di tutto per ottenere la custodia di Douglas e far sì che il piccolo si trasferisca con lui a Villa Forrester. Ricordiamo che, al momento, il bambino vive con Hope e Liam Spencer, nella loro casa. Anche in questo caso, Brooke si schiererà chiaramente dalla parte di sua figlia, che non vorrà assolutamente rinunciare alla custodia del piccolo; dall’altro lato, Thomas sarà compreso da Ridge e dal resto dei Forrester, che lo supporteranno nella sua battaglia. Chi avrà la meglio? A complicare tutto ci sarà un episodio shock, che avverrà a villa Forrester…

Brooke si ritroverà faccia a faccia con Thomas, che si trova proprio nella maxi villa di Eric. I due discuteranno, ma, proprio in quel momento, il figlio di Ridge avrà un coltello in mano, poiché sta sbucciando della frutta. A quanto pare, però, nella foga della discussione, Thomas punterà l’arma contro Brooke, che si sentirà letteralmente minacciata dallo stilista! La donna andrà nel panico e avrà un’ulteriore conferma di ciò che già pensava: Thomas non è affidabile e non è in grado di crescere un bambino.

Una teoria con la quale, però, Ridge non è d’accordo, ritenendo il figlio un ottimo genitore per Douglas. L’episodio del coltellino non farà altro che creare nuovi problemi tra i “Bridge”, soprattutto quando alla porta di Thomas si presenteranno gli assistenti sociali! Sarà stata Brooke a mandarli? Per Thomas non ci sono dubbi: è un colpo basso della Logan! Quest’ultima, però, ha giurato a Ridge di non essere in alcun modo coinvolta nella faccenda… Sarà davvero così?

Non ci resta che attendere nuove anticipazioni per saperne di più. Quel che è certo è che ci attendono mesi di accese battaglie tra le famiglie Forrester e Logan. Chi la spunterà?