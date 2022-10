Il terrificante ricordo di Belen Rodriguez: quello che è successo è da paura; il retroscena che non tutti conoscono.

È uno dei volti più amati della nostra tv. Attualmente al timone della nuova edizione di Tu si que vales, Belen Rodriguez è una delle donne più apprezzate nel nostro Paese. Paese che Belen ha deciso di raggiungere quando era giovanissima, con un contratto da modella. Non tutti sanno, però, da cosa scappava l’argentina.

In una lunga intervista al Corriere della sera, la showgirl si è raccontata senza filtri, raccontando un inquietante episodio avvenuto in Argentina quando era solo adolescente. Un doloroso retroscena che non tutti conoscono. In seguito le sue parole.

Belen Rodriguez condivide un terribile ricordo: cosa è successo in Argentina

Oggi è una conduttrice e showgirl di grande successo, ma non tutti sanno che, quando era una ragazzina, Belen ha fatto diversi lavori in Argentina: “A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada, a diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante”. A rivelarlo è stata lei, intervistata da Il Corriere della Sera, a cui ha rivelato particolari terrificati del suo passato in Argentina.

La Rodriguez racconta che, con l’ascesa al potere di Menem, il Paese è sprofondato in una forte crisi: “La gente ipoteca la casa, la macchina. Anche noi, da un giorno all’altro, perdiamo la casa, senza poter prendere niente: divani, letti, piatti asciugamani”. Belen racconta che, successivamente, la sua famiglia si è trasferita in campagna, non lontano dalla favela.

Il ricordo più terrificante, però, risale al giorno in cui hanno fatto irruzione nella sua casa: “Arrivano da noi, erano in otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino mi prendono e mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa. Mi chiamano in bagno da sola, penso: se non mi uccidono tutto il resto va bene, tutto il resto lo posso dimenticare”. Belen spiega che, quando era in bagno, le hanno chiesto il numero di conto corrente del suo papà e solo dopo otto ore hanno lasciato la loro casa, portando via tutte le loro cose, ma lasciandoli vivi.

Momenti di vero terrore, ma Belen sottolinea: “Nonostante le difficoltà, che comunque non erano solo nostre ma di un Paese intero, io ho avuto un’infanzia meravigliosa”. Paese che poco dopo Belen ha deciso di lasciare proprio per raggiungere l’Italia, dove ha mosso i primi passi come modella, per poi passare alla televisione, attraverso un’agenzia di moda di Bologna. Con i primi guadagni, Belen si è assicurata che i suoi vivessero in una casa sicura, in un posto tranquillo e sorvegliato 24 ore su 24.

Da lì, l’inizio di una carriera ricca di successi per la splendida Belen, che oggi ha ritrovato anche la serenità in amore, al fianco del suo Stefano De Martino.