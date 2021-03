Spunta la foto del passato di Belen Rodriguez: lo scatto social mostra la sua incantevole bellezza.

Manca sempre meno, e tra poche ore avremo il piacere di passare un po’ di tempo immergendoci in una nuova puntata di Domenica In, il programma domenicale condotto da Mara Venier. Nella diretta che avremo modo di guardare, ci saranno molti ospiti in studio, che racconteranno di sè. Ovviamente, in un primo tempo, ci sarà spazio all’informazione, per mettere al corrente gli italiani di tutti gli aggiornamenti inerenti l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, per lo sviluppo e la diffusione del Coronavirus. In seguito, ampio spazio ai vari personaggi del mondo dello spettacolo. Colpo di scena, ci sarà anche la bellissima showgirl, Belen Rodriguez. La donna è in attesa del suo secondo figlio, che come da lei rivelato sarà una femminuccia. Su instagram, ha mostrato il suo pancino: è un incanto! Ma proprio qui, andando indietro, è spuntata una foto di quando era più giovane: “Belen piccola”, ha scritto tra gli hashtag.

Belen Rodriguez, spunta la foto di qualche anno fa: sguardo magnetico e sorriso smagliante

Come abbiamo anticipato, proprio oggi, a Domenica in, ci sarà anche l’amatissima showgirl Belen Rodriguez, che si racconterà ai microfoni di Mara Venier, e avrà modo di svelarci gli ultimi dettagli della sua vita professionale, e della sua seconda gravidanza. Infatti, Belen è in attesa del suo secondo figlio, che sarà una femminuccia, dal suo compagno Antonino Spinalbese. In questi anni, la donna ci ha stregato con la sua avvenenza: bella, solare e divertente, la Rodriguez è un mix di qualità, e di capacità. Al timone di diversi programmi, ha sempre fatto tanto sorridere il pubblico. Sarà proprio per questo che anche su instagrm è seguitissima. Proprio qui, andando indietro, è spuntata una foto del passato: “E’ bello vederti sorridere, non lo concedi a tutti, non sei mai riuscita a regalare un sorriso finto, io sono fiera di te“, ha riportato in didascalia.

Belen, qui, era solo una ragazza, ma possedeva già allora una bellezza tutta da invidiare. Con quel sorriso smagliante, e lo sguardo profondo, pieno di sogni e progetti che è poi riuscita a realizzare in questi anni di duro lavoro. La showgirl, bisogna ammetterlo, è di una avvenenza disarmante.