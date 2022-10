Carlo Conti parla del suo rapporto con Gerry Scotti: retroscena che in pochi conoscono sui due amati conduttori.

Quando pensiamo a loro, pensiamo quasi a qualcuno di famiglia. Da ormai tantissimi anni, Carlo Conti e Gerry Scotti fanno compagni agli italiani, al timone di alcune tra le trasmissioni più seguite ed apprezzate del nostro piccolo schermo.

Dallo scorso venerdì Conti è tornato alla guida di Tale e Quale Show, mentre lo zio Gerry è ogni giorno in tv con Caduta Libera e, al sabato sera, diverte tutti a Tu si que vales. Due conduttori spesso in ‘competizione’ sul lavoro, ma che non si sono mai considerati rivali. Intervistato nei giorni scorsi da Superguida Tv, Carlo ha rivelato dei particolari inediti sul suo rapporto con Gerry. In seguito le sue parole.

Carlo Conti, le parole su Gerry Scotti non sono passate inosservate

“Noi siamo molto amici, c’è sempre stata stima reciproca. Siamo stati per molti anni dirimpettai e concorrenti, eppure non abbiamo mai sentito questa sfida, c’è sempre stata una grande stima e rispetto l’uno per l’altro”. Con queste parole, Carlo Conti ha parlato del suo legame con Gerry Scotti, nella recente intervista rilasciata a Superguida Tv.

Il conduttore fiorentino ha sottolineato di avere diversi punti in comune con Gerry, dagli inizi in radio, alle origini in provincia, fino al modo in cui vivono la vita, “con leggerezza”. Leggerezza che, in un momento della loro vita è mancato, per via del Covid, che ha colpito entrambi nel 2020: “Abbiamo avuto entrambi il Covid nello stesso periodo, infatti ci chiamiamo ‘fratelli di Covid’. Il rapporto con Gerry è meraviglioso”.

Meraviglioso come il selfie che, questa estate, ha fatto impazzire tutti su Instagram. Carlo ha fatto da Cicerone a Gerry nel corso del suo soggiorno a Firenze e i due si sono immortalati in un incantevole scatto con il Ponte Vecchio sullo sfondo. Occhiali da sole e sorrisoni, vedere i due conduttori vicini è stata una bella sorpresa per i fan, che da anni li seguono con enorme affetto. Li vedremo mai insieme anche in tv?

A questa domanda ha risposto proprio Carlo Conti nel corso dell’intervista: “Speriamo chi sa, un giorno o io vado di là o lui viene di qua, oppure facciamo una cosa a reti unificate. Tutto è possibile nella vita”.

Carlo, insomma, non lo esclude e vederlo insieme a Gerry in televisione sarebbe davvero una bellissima sorpresa per i telespettatori. Nel frattempo, non possiamo non goderci i due conduttori nelle loro nuove avventure televisive. Avete visto la prima puntata di Tale e Quale Show 2022? A trionfare è stato Antonino Spadaccino nei panni di Marco Masini e quest’anno il livello è davvero altissimo.