“La cosa più vergognosa è che…”, Adriana Volpe difende Marco Bellavia: parole durissime per i concorrenti del GF Vip.

Anche Adriana Volpe si unisce al grande numero di vip che, nelle ultime ore, ha manifestato piena solidarietà a Marco Bellavia. L’ex volto di Bim Bum Bam si è ritirato dal GF Vip 7 dopo alcuni giorni davvero difficili per lui.

In casa, il concorrente aveva parlato dei suoi problemi di natura psicologica, chiedendo più volte aiuto ai coinquilini. Di fronte, però, Marco ha trovato quasi sempre un muro e nessuno, fatta eccezione per pochissime persone, disposto ad ascoltarlo. Il trattamento che alcuni vipponi hanno riservato a Marco ha fatto letteralmente indignare il pubblico, che sui social ha generato una vera e propria rivolta. Ad esprimersi, come abbiamo detto, sono stati anche diversi volti noti, da Anna Pettinelli all’ex vincitore del reality Tommaso Zorzi. A dire la sua, poco fa, è stata anche Adriana Volpe, che al GF è stata sia concorrente che opinionista. La conduttrice non ha risparmiato parole dure anche nei confronti del suo amico Giovanni Ciacci. In seguito le sue parole.

Adriana Volpe difende Marco Bellavia e attacca i concorrenti del GF Vip: “Falsi”

“Ma cosa sta succedendo nella casa, io non riconosco più nessuno, non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria”. Inizia così il lungo sfogo di Adriana Volpe, che attraverso il suo canale Instagram ha detto la sua su quanto è accaduto nella casa del GF Vip a Marco Bellavia. Secondo l’ex opinionista, il concorrente è stato vittima di un branco, che si è scagliato contro di lui: “Siamo tutti indignati”, ha dichiarato Adriana, che ha poi parlato di alcuni concorrenti nel dettaglio.

Secondo la Volpe, Elenoire Ferruzzi, che ha parlato della sua sofferenza per via delle discriminazioni subite, avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco: “Invece gli ha detto vai alla neurodeliri, sei un disadattato”. Adriana non risparmia neanche il suo amico Giovanni Ciacci, al quale ha fatto visita proprio nella scorsa puntata: l’ex opinionista ha riportato la spiacevole frase del costumista, dopo la notizia del ritiro di Marco. “Ma come è possibile Giovanni?”, ha commentato Adriana. Che ha, successivamente, ricordato le varie frasi di Carolina Marconi, Ginevra Lamborghini e del resto dei concorrenti, tuonando: “Ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B, dolori di serie A e dolori di serie B? Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole?”

Adriana sottolinea come, ad eccezione di poche persone, tutti siano stati complici e fautori dell’abbandono di Marco, ma non è tutto. L’ex opinionista fa notare anche l’ipocrisia di alcuni concorrenti, alla notizia del ritiro del concorrente: “La cosa più vergognosa è che quando lo aveva salutato con “ci mancherai tanto”, tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico si. Per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”.