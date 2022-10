“Io non posso stare male”: sta pensando di lasciare il GF Vip, colpo di scena nella casa più spiata della tv.

Il Gf Vip 7 è iniziato da poche settimane, ma nella casa più spiata della tv è successo già di tutto. Il ritiro dal gioco di Marco Bellavia ha scatenato una vera e propria rivolta tra i telespettatori, indignati per il comportamento di alcuni concorrenti nei confronti dell’ex volto di Bim Bum Bam.

Nelle scorse ore, però, un’altra concorrente ha rivelato che sta valutando l’idea di abbandonare la casa. “Non ce la faccio più”, ha confessato nel corso di uno sfogo con una coinquilina. Scopriamo cosa è successo e i motivi della sua decisione.

La concorrente sta pensando di lasciare il GF Vip: “Non ce la faccio più”

“Non ce la faccio più, lavarmi così, andare in bagno così, il microfono ecc… basta!”. Una delle concorrenti del GF Vip 7 ha manifestato la sua insofferenza nei confronti della “vita” all’interno della casa di Cinecittà. L’esperienza nel reality di Canale 5 non è semplice e, nonostante siano passati solo pochi giorni, c’è già chi ha mostrato segni di cedimento. A tal punto da maturale l’idea di lasciare il gioco.

“No, ma che me ne frega, non sono mica obbligata”, ha rivelato la vippona, che ha ammesso di aver valutato seriamente l’ipotesi di lasciare tutto. “Chi me lo fa fare a stare qua? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata già male troppo, basta”, ha dichiarato. Di chi stiamo parlando?

Di Elenoire Ferruzzi, che si è sfogata con Sofia Giaele Di Donà. Quest’ultima ha cercato di dare carica alla sua amica: “Pensaci bene, questa è un’occasione, un’esperienza che non ti ricapita più, una rivincita per te”. “Che me ne frega”, è stata la risposta della Ferruzzi, visibilmente stanca delle difficoltà con cui si trova a fare i conti in casa. Al momento, però, la concorrente si trova ancora in casa e quello di poco fa potrebbe essersi trattato di un semplice sfogo momentaneo, dettato da un momento di sconforto. La concorrente deciderà di continuare il suo percorso nella casa?

Ne sapremo di più indubbiamente questa sera, nel corso della nuova puntata in diretta del GF Vip. Come anticipato da Alfonso Signorini nel collegamento dallo studio, dopo il daytime di oggi, questa sera si parlerà molto di Marco Bellavia e di quanto accaduto nella casa nei giorni scorsi. Il conduttore ha definito non tollerabili alcune frasi pronunciate da alcuni concorrenti, che hanno dimostrato aridità e poca sensibilità. Arriveranno provvedimenti per loro o solo rimproveri verbali? Appuntamento questa sera, alle ore 21 e 45 circa, per scoprire cosa accadrà e quale sarà la decisione della produzione.