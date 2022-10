GF Vip, concorrenti nel panico: c’entra Marco Bellavia, cosa sta accadendo in casa

GF Vip, concorrenti nel panico: c’entra Marco Bellavia, cosa sta accadendo nella casa più spiata della televisione.

Sta facendo molto discutere il trattamento che alcuni concorrenti del GF Vip 7 hanno riservato al loro ormai ex coinquilino Marco Bellavia. L’ex volto di Bim Bum Bam ha deciso di ritirarsi dal gioco dopo giorni per niente facili all’interno della casa.

Casa nella quale Marco aveva provato a parlare dei suoi problemi di salute mentale, ma senza ricevere grande solidarietà. Fatta eccezione per poche persone, prima tra tutti Antonella Fiordelisi, nessuno ha teso la mano al concorrente, che ha più volte chiesto aiuto e manifestato il desiderio di essere ascoltato. Un comportamento, quello di alcuni vipponi, che ha fatto letteralmente indignare gran parte del pubblico del reality, che ora chiede severe punizioni per i concorrenti. Arriveranno provvedimenti? In attesa di scoprirlo, a quanto pare anche i concorrenti in casa hanno percepito qualcosa sul caso nato all’esterno…

GF Vip, concorrenti in pensiero per stasera: ci saranno provvedimenti dopo il ritiro di Marco Bellavia?

C’è chi propone una squalifica generale, chi un televoto flash. Quel che è certo è che i telespettatori del GF Vip 7 si aspettano provvedimenti per alcuni concorrenti in casa, dopo quanto accaduto a Marco Bellavia. Una nuova puntata del reality show andrà in onda proprio questa sera, come sempre in diretta su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40 circa. Alfonso Signorini annuncerà provvedimenti o ci sarà soltanto un ‘rimprovero’ verbale?

I fan attendono di scoprirlo, ma non sono i soli. Anche in casa la situazione esterna apparse sempre più chiara, soprattutto dopo le urla di ieri. Nel corso della giornata di ieri, infatti, qualcuno si è recato fuori dalla casa con un megafono, accusando chiaramente i concorrenti di aver fatto del bullismo nei confronti di Marco. Accuse contro Gegia, Ciacci e la Lamborghini, in particolare. “Secondo me fuori sta succedendo un casino, secondo me Marco è stato male male male e noi non stiamo capendo”, ha dichiarato Ginevra, che, dopo aver riflettuto ha fatto mea culpa, ammettendo di aver avuto atteggiamenti da bulla.

I concorrenti hanno percepito che, fuori, è scoppiata una vera e propria bufera e si aspettano che, nella puntata di questa sera, se ne parlerà. “Ci subiremo tutta la tiritera”, ha commentato Elenoire Ferruzzi, come riporta Biccy.it, mentre Sara Manfuso ha esclamato: “Prepariamoci per domani, i buoni e i cattivi”. Chi più chi meno, i vipponi sono seriamente preoccupati per quello che li aspetta e per le possibili conseguenze.

Insomma, c’è una grande attesa per la puntata di questa sera, sia dentro che fuori la casa. Non ci resta che attendere l’inizio della diretta, alle ore 21 e 40, per scoprire cosa avrà deciso la produzione.