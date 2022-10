“Soldi, auto, successo, però non dormivo la notte”: drammatico retroscena

“Soldi, auto, successo, però non dormivo la notte”: l’amatissimo attore racconta un drammatico retroscena.

Abbiamo visto che spesso i personaggi del mondo dello spettacolo dopo una lunga e bella carriera decidono di mettersi un po’ da parte. Molte volte si sente il bisogno fisico e mentale di cambiare. Succede che quel mondo non lo si sente legato e ad un certo punto si dice basta.

Cristina Quaranta, per esempio, dopo il successo in Rai, ha cambiato vita. Si è adoperata per il futuro e ha cominciato a lavorare come cameriera. Confessione che lei stessa ha fatto durante la presentazione per l’ingresso al GF Vip. Sono tanti i personaggi che negli anni si sono messi da parte per intraprendere nuovi progetti lontani dalla televisione. Un amatissimo attore lo ha fatto anni fa.

Dice che aveva tutto e quel tutto non riusciva a farlo stare bene. Ha provato nel corso degli anni la bancarotta, la depressione, non camminava più, si è operato al cuore. Adesso ha messo ogni cosa a disposizione degli altri. Aveva tutto quello che si poteva chiedere e desiderare ma non riusciva a dormire la notte. Soltanto dopo aver superato quel muro di paura per poter andare oltre e intraprendere un nuovo percorso ha capito quale strada inseguire.

“Soldi, auto, successo, però non dormivo la notte”: l’addio alla tv e la nuova vita

L’amatissimo attore ha cambiato vita, dopo essere stato per anni sull’onda del successo ha capito che per stare bene doveva intraprendere un nuovo percorso. Dice di aver avuto tutto: “Da piccoli ci insegnano ad inseguire le cose materiali, io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine, però non dormivo la notte“.

Lo ha detto nel suo libro autobiografico, dove Walter Nudo spiega che adesso non ha i soldi che aveva prima ma è felice. Negli anni ha sperimentato la depressione, la bancarotta, si è operato al cuore, si è separato. Adesso ha deciso di mettere tutto a disposizione degli altri. A Il corriere della sera aveva detto di aver chiuso con la televisione a meno che non gli si offrano ruoli diversi da quelli che ha sempre svolto. Spiega di aver ricevuto tante proposte ma quel tipo di tv non gli interessa più: “Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare sarebbe differente”.

Walter in questi anni ne ha passate tante. C’è stato un momento in cui ha visto la morte negli occhi. Nel 2018 ha avuto due ictus e ha subito un’operazione al cuore. In quel momento dice di aver pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che dovevo fare?”. Oggi lavora come mental coach. Dopo aver sperimentato ogni cosa nella sua vita soltanto adesso ha capito di essere rinato.