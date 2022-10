Ha un ‘dettaglio’ molto particolare al suo interno: avete mai visto la casa di Mara Venier?

Ha un ‘dettaglio’ molto particolare al suo interno: avete mai visto la casa dell’amatissima conduttrice Mara Venier?

La vediamo spesso in televisione, vulcanica ed impeccabile come sempre. Mara Venier, però, ama mostrarsi anche nella vita di tutti i giorni, mentre cucina i suoi gustosi pranzi o durante le noiose pulizie di primavera.

Attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, la conduttrice veneziana condivide spesso attimi di vita quotidiana, mostrandosi al naturale tra le mura di casa. E che casa! L’abitazione della zia Mara a Roma è un vero e proprio incanto: il maxi terrazzo regala una splendida vista sulla Capitale, ma è stato anche qualcosa presente all’interno dell’appartamento a colpire i fan. Un ‘dettaglio’ che vi lascerà decisamente stupiti. Ecco di cosa si tratta.

La casa di Mara Venier a Roma: un dettagli vi lascerà di stucco

La sua seconda casa è Domenica In, ma quando non sul piccolo schermo, Mara si rilassa nella sua splendida dimora nel cuore di Roma, a pochi passi da Trastevere, dove abita col suo amato Nicola Carraro. Una casa incantevole, dotata di un attico con vista sull’Altare della Patria a Piazza Venezia, attorno al quale ruotano tutte le stanze. Stanze inevitabilmente luminosissime, grazie alla luce proveniente dal terrazzo.

Nei vari ambienti dell’appartamento è possibile scorgere mobili d’epoca e tantissimi quadri che ritraggono le persone più care alla Venier. La casa è caratterizzata da un open space, che collega salone e sala da pranzo. Anche qui tantissime foto e quadri, come quello iconico che ritrae la diva senza tempo Marylin Monroe. Ma, a colpire tutti, è un altro particolarissimo “oggetto” presente a casa Venier – Carraro. Di cosa si tratta?

Del finto maggiordomo presente all’ingresso della casa, con tanto di vassoio! Si tratta di un manichino, vestito proprio come un maggiordomo, con una corona in testa e a volte un naso da clown. Un oggetto davvero ‘strano’, che ha scatenato la curiosità dei fan. A dare qualche informazione in più sul ‘maggiordomo’ di casa è stata proprio Mara Venier, nella didascalia di uno scatto condiviso a Natale di qualche anno fa: “È finto, di cera, comprato a Miami”.

In quell’occasione, la conduttrice aveva ricevuto alcune critiche da chi non aveva compreso che si trattasse di un maggiordomo finto. Un utente ha attaccato Mara, sottolineando come, almeno a Natale, si potrebbe lasciare ‘libero’ il maggiordomo. La risposta della zia Mara fu epica: “Ma non vedi che è finto, di plastica! Pure il giorno di Natale mi devi rompere le p****”. Come sempre, la conduttrice veneziana non le manda a dire! E voi, che ne pensate del curioso ospite di casa Venier – Carraro? Vorreste un maggiordomo finto anche in casa vostra?