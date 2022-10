È mamma per la prima volta, ma l’annuncio dell’attrice spiazza tutti: nessuno se lo sarebbe immaginato

È diventata mamma per la prima volta, ma l’annuncio dell’amata attrice italiana spiazza davvero tutti: nessuno se lo sarebbe immaginato.

Era da diverso tempo che si rincorrevano voci sulla sua presunta gravidanza, ma l’attrice non le aveva mai confermate o smentite. Adesso, a distanza di tempo dalla primissima indiscrezione che la vedeva incinta del suo primo figlio, l’interprete ha rotto il silenzio ed ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta.

È proprio attraverso un comunicato Ansa che l’attrice italiana ha rivelato a tutti di essere diventata mamma poco meno di un mese fa. “Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere”, ha rivelato. Nonostante l’annuncio dell’arrivo della sua primogenita sia un evento da festeggiare – proprio come è stato fatto recentemente con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, c’è un altro annuncio a cui si è lasciata andare l’amata attrice, spiazzando tutti.

È un attrice di successo, eppure particolarmente ‘gelosa’ della sua sfera privata e poco incline a parlare di se stessa, è proprio per questo motivo che l’annuncio appena fatto ha lasciato tutti senza parole.

L’attrice è diventata mamma per la prima volta, ma l’annuncio lascia di stucco: cosa ha detto

Non tutte le storie d’amore, purtroppo, sono destinate a durare per sempre. E così, dopo lo spiazzante divorzio di Ilary Blasi e Francesco – su cui vi abbiamo recentemente raccontato l’ultimo colpo di scena – anche la lunghissima relazione dell’attrice col suo compagno è giunta al capolinea. La parole fine, stando a quanto si apprende dalle dichiarazioni di entrambi ad Ansa, sembrerebbe essere arrivata nell’estate del 2021 dopo ben 15 anni di fidanzamento. La loro relazione, quindi, è giunta al termine, eppure – come raccontato dalla diretta interessata – il suo ex compagno le è stato ugualmente accanto quando ha scoperto di essere incinta di un altro uomo. “Quando l’ho scoperto, la mia relazione era già finita da diversi mesi”, ha dichiarato l’attrice all’Ansa nell’annunciare la nascita della sua prima figlia ed ufficializzare la fine della sua storia d’amore.

L’annuncio dell’attrice Cristiana Capotondi ha lasciato tutti senza parole! Che stesse diventando mamma per la prima volta, in tantissimi lo sapevano già – anche se non c’era mai stata la conferma – ma che la sua relazione decennale con Andrea Pezzi fosse terminata era ancora un ‘segreto’. Nonostante questo, però, i due continuano ad essere in ottimo rapporti tanto che l’attrice ha chiesto al suo ex compagno di starle accanto durante tutta la gravidanza. “Mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame”, ha detto.

Cogliamo l’occasione di fare i nostri più sinceri auguri a Cristiana Capotondi per la nascita della sua piccola Anna.