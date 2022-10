Colpo di scena tra Giovanni Ciacci e Simona Ventura al GF VIP: quello che è successo in diretta nessuno mai se lo sarebbe aspettato.

Quella andata in onda Lunedì 3 Ottobre sarà una puntata che l’affezionatissimo pubblico del GF Vip difficilmente dimenticherà. Completamente dedicato a Marco Bellavia, il suo malessere e il conseguente ritiro, il settimo appuntamento del reality ha passato in rassegna tutti gli atteggiamenti di ciascun concorrente e li ha severamente puniti.

A partire dai commenti che hanno scatenato il malessere di Marco Bellavia fino a tutto quello che è successo quando lui aveva chiaramente detto di stare male, Alfonso Signorini non ha assolutamente passato in sordina gli atteggiamenti adottati da ciascuno dei Vipponi, redarguendoli severamente. “È una brutta parentesi della televisione italiana”, ha detto il padrone di casa a concorrenti.

Ad essere principalmente finito del ‘mirino’ del conduttore e, purtroppo, del popolo web, è stato Giovanni Ciacci. Già nei giorni scorsi, infatti, il famoso costumista si era lasciato andare a delle considerazioni poco carine nei confronti del buon Bellavia, ma nel corso della diretta purtroppo la situazione non è cambiata. Ed è proprio durante l’ultima puntata che è stato il destinatario di un messaggio da parte di Simona Ventura che non è passato inosservato.

Colpo di scena al GF VIP: cos’è successo tra Giovanni Ciacci e Simona Ventura

Quanto è accaduto a Marco Bellavia nei giorni scorsi nella casa del GF Vip non è assolutamente passato inosservato. L’indifferenza e l’atteggiamento adottato nei confronti del conduttore tv, purtroppo, rappresentano una realtà costante della nostra società. Ed è per questo che non è assolutamente stata impunita. A partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini per una frase sul bullismo – commentata, tra l’altro, anche dall’ex moglie di Bellavia – fino all’eliminazione flash di Giovanni Ciacci dal gioco, i provvedimenti presi durante l’ultima diretta sono stati più che giusti, mettendo tutti d’accordo.

Sono stati davvero tantissimi coloro che hanno commentato la settima puntata del GF VIP di Lunedì sui social. Non solo la ‘gente comune’ si è immediatamente riversata sui social per esprimere il proprio parere sulla questione, ma anche diversi Vip non hanno perso occasione di dire la loro. Tra questi, come dicevamo poco fa, c’è stata anche Simona Ventura. Nel bel mezzo della diretta, infatti, l’amata conduttrice tv ha espresso il suo parere sulla questione, ma soprattutto su Giovanni Ciacci, riservandogli delle parole che non sono affatto sfuggite.

“Ciacci si è fatto riconoscere”, ha scritto Simona Ventura sul suo canale Twitter, scatenando la reazione immediata del popolo web. Da come si vede dalla foto mostrata in alto, quasi 24 mila utenti hanno messo ‘mi piace’ al commento della Ventura. Voi da che parte state?