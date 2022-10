“In pubblicità ho sentito un’altra ca*****”: Alfonso Signorini ferma tutto in diretta e mostra il video

“In pubblicità ho sentito un’altra ca****”: Alfonso Signorini contro la frase pronunciata dalla concorrente.

Dopo quanto successo in settimana contro Marco Bellavia il pubblico ha chiesto a gran voce dei provvedimenti esemplari. In particolare sono stati richiesti per coloro che hanno avuto un comportamento inaccettabile verso l’ex concorrente. Una squalifica è arrivata: Ginevra Lamborghini ha lasciato il gioco.

Qualche giorno fa aveva pronunciato una frase spiazzante in riferimento all’atteggiamento di Bellavia: “Merita di essere bullizzato”, parlando del fatto che l’uomo più volte avesse provato a toccarla vedendo in quei gesti la malizia che in realtà non c’era. Una frase che è stata pesantemente condannata e che ha portato alla sua squalifica. In un secondo momento è stato preso un altro provvedimento. Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Giovanni Ciacci e Gegia si sono trovati ad un televoto flash. Il pubblico ha deciso per l’eliminazione di Ciacci. Anche quest’ultimo, nonostante Bellavia avesse cercato un approccio, non ha fatto altro che mostrare indifferenza e spesso si è rivolto a lui con parole poco affettuose.

Sembrerebbe però che qualcuno non abbia ancora capito bene la gravità della situazione. Durante la pubblicità una nuova frase ha spiazzato il pubblico. Alfonso Signorini ha mostrato il video in diretta: “In pubblicità ho sentito un’altra ca****“.

Alfonso Signorini mostra tutto in diretta: “Hai detto un’altra ca****”

Alfonso Signorini ha aperto la diretta di lunedì 3 ottobre parlando di Marco Bellavia. Il concorrente dopo aver manifestato il suo disagio a stare in casa ha deciso di abbandonare. Disagio accentuato dal fatto che gli altri coinquilini invece di aiutarlo si sono spesso scagliati contro di lui e non gli hanno mostrato appoggio.

Soltanto Antonella Fiordelisi aveva offerto la sua mano e l’aveva ascoltato. Giovanni Ciacci, Gegia, Charlie, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini sono stati quelli che forse più degli altri hanno usato parole davvero molto forti nei suoi confronti accompagnate da un atteggiamento di indifferenza. Gegia ha avuto anche uno scontro con Fiordelisi. La giovane l’ha accusata di aver detto a Marco di non stare bene e di andare via dal programma. Sta di fatto che proprio con Gegia Alfonso ha voluto parlare appena dopo la pubblicità. La concorrente ha pronunciato, durante la pausa, un’altra frase che ha indignato tutti e lo stesso conduttore: “Siamo andati in pubblicità e ho sentito un’altra ca****, non ho altro modo, non ho un sinonimo con il quale definirla“.

In diretta ha mandato il video della frase detta dalla concorrente, che diceva: “E dovevamo allora tenercelo, sentire le ca**** che diceva, dire ‘bravo tesoro’“. Signorini ha preso nuovamente subito parola: “Ma detto da una che è iscritta all’albo degli psicologi? Gegia non è l’unica scemenza che hai detto”. La concorrente ha cercato di giustificarsi ma Alfonso non ha voluto sentire ragioni.