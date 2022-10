Pamela Prati, un’infanzia difficilissima: dramma inimmaginabile, cosa accadde

Forse non tutti sanno che Pamela Prati ha vissuto un’infanzia davvero difficilissima: dramma inimmaginabile, cosa accadde.

In pochissimi ci credevano, ma invece è proprio così: a distanza di anni dalla sua primissima partecipazione ed espulsione, Pamela Prati è ritornata ad essere uno dei volti del GF Vip. La notizia era già rimbalzata su tutto il web diversi mesi fa, ma è solo con un post ufficiale del programma che ne è stata data la conferma.

Dopo anni dal ‘caos’ mediatico che l’ha vista coinvolta per via del ‘caso Mark Caltagirone’, Pamela Prati è ritornata in tv per chiudere definitivamente il discorso, riscattandosi una volta per sempre. Una volta raccontata la sua storia e spiegata la sua verità, secondo voi, si ritornerà più sulla questione? Ci auguriamo proprio di no!

Pamela Prati è, senza alcun dubbio, un volto televisivo amatissimo! Esordita nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, la showgirl è diventata facilmente uno dei volti di punta di tantissimi programmi di successo. A partire da ‘Il bagaglino’, che l’ha vista ricoprire il ruolo di prima donna insieme ad altre showgirl nostrane, fino a ‘La sai l’ultima?’, la Prati è stata una presenza fissa sul piccolo schermo degli anni ’90. Forse non tutti sanno, però, che la splendida Pamela ha vissuto un’infanzia difficilissima! Un dramma davvero inimmaginabile, ve lo assicuriamo, ma ecco cosa accadde.

Infanzia difficilissima per Pamela Prati: cosa accadde, racconto da brividi

In attesa della puntata di stasera del GF Vip – che come abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo sembrerebbe essere ricca di sorpresa – siamo andati a scoprire qualche notizia in più su Pamela Prati. Ed abbiamo scoperto un’infanzia difficilissima. La showgirl sarda ne ha parlato in diverse occasione, ma è proprio nel salotto televisivo di Vieni da Me nel lontano 2019 che ha raccontato tutto nel minimo dettaglio. Forse non tutti lo sanno, ma per circa sette anni Pamela Prati – insieme ai suoi fratelli – ha vissuto in collegio. Stando al suo racconto da brividi, sembrerebbe che questa drammatica parentesi della sua vita sia arrivata quando sua madre, lasciata dal marito, non riusciva più a badare ai suoi figli, decidendo così di affidarli ad un istituto.

L’infanzia di Pamela Prati, da come si può chiaramente comprendere, è stata piuttosto drammatica. Si tratta, infatti, di un’infanzia segnata dal dolore, dal poco affetto e dalle continue punizioni. È stata, quindi, un’infanzia non goduta appieno e che la showgirl – come raccontato a Caterina Balivo – ha recuperato, seppure in minima morte, quando ha dovuto accudire sua mamma. “Sono diventata la madre di mia mamma”, ha spiegato alla padrona di casa di Vieni da me.

Dopo il lutto dei mesi scorsi, si capisce chiaramente che la vita di Pamela Prati non è stata affatto facile.