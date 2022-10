Il prima e dopo Vite al Limite lascia sotto shock: immagini a confronto, difficile da credere

Il prima e dopo Vite al Limite vi lascerà davvero sotto shock: ecco due immagini a confronto, una trasformazione difficile da credere.

È da circa 10 anni che Vite al Limite va in onda, catturando una grande fetta di telespettatori con le sue trasformazioni shock. Seppure non siano tutti uguali e c’è chi dimagrisce di più e chi di meno, tutti i cambiamenti che si sono soliti alternarsi nella clinica di Houston lasciano senza parole. Anche la trasformazione di questo nostro protagonista ha suscitato la medesima reazione, sapete? Guardate qui:

Era esattamente la settima stagione di Vite al Limite quando il giovane ragazzo si è fatto conoscere dal dottor Nowzaradan. Giovanissimo, ma con dei chili che già superavano i 325 kg, il paziente del medico chirurgo iraniano ha raccontato di essere ingrassato per sua volontà. In seguito alla tragica morte di sua madre, infatti, il giovane non solo ha voluto rinchiudersi completamente in casa non avendo più rapporti con nessuno, ma ha anche iniziato a mangiare tutti quello che gli capitava davanti per sentire meno dolore.

Quello che per lui, però, sembrava essere un atteggiamento giusto e corretto, molto presto si è rivelato completamente deleterio: ha avuto a che fare con l’obesità e tutti i problemi che essa comporta. Com’è diventato poi grazie alla dieta del dottor Nowzaradan? Prima e dopo da shock!

Prima e dopo Vite al Limite da brividi! Confronto impressionante

Spinto da un forte desiderio di ritornare a vivere, il giovane trentenne del Texas ha voluto chiedere aiuto a Vite al Limite, iniziando un percorso di dimagrimento col dottor Nowzaradan. Qual è stato il suo risultato? In pochissimi ci crederanno, ma è stato davvero sbalorditivo. Seppure ci siano stati diversi alti e bassi durante il suo percorso in clinica, il giovane è riuscito a dimagrire tantissimi chili, battendo ogni tipo di record personale. Pensate, all’epoca del suo primo ingresso nel programma pesava 325 kg, ma quando è uscito ne pesava ben 182 kg. Insomma, una trasformazione davvero impressionante!

Vedere Aaron Washer subito dopo il suo percorso a Vite al Limite è stato incredibile, ma vederlo oggi – a distanza di anni dalla sua partecipazione al programma – lo è ancora di più. Di seguito, vi riporteremo una foto del prima e del dopo del giovane trentenne proprio per farvi rendere ancora più chiara la sua trasformazione:

Era proprio così Aaron quando ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan perché impossibilitato a fare ogni cosa. Siete curiosi, però, di vedere com’è diventato oggi? Guardatelo in questo scatto risalente ad Agosto insieme a sua moglie:

Davvero irriconoscibile, vero? Questo confronto tra il prima e dopo è più che impressionante, non c’è che dire!