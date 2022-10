Colpo basso per Antonino Spinalbese: non si aspettava un ‘trattamento’ del genere; cosa è successo nella casa del GF Vip.

È senza alcun dubbio uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del GF Vip. Edizione nel corso della quale Antonino Spinalbese si sta facendo conoscere a 360 gradi, mostrando diversi lati del suo carattere e della sua personalità.

Nonostante siano passati solo pochi giorni, l’ex compagno di Belen Rodriguez è già entrato nel cuore di una grande fetta di telespettatori, grazie alla sua gentilezza e alla sua educazione. C’è qualcuno, però, che non sembra avere una grande simpatia per il concorrente e le sue parole ne sono una prova. Scopriamo cosa è accaduto.

Antonino Spinalbese, colpo basso al GF Vip: parole che non sono passate inosservate

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti del GF Vip 7. Uno dei più attesi, sin da quanto è trapelata la notizia della sua partecipazione al reality di Canale 5. Il 27 enne, originario di La Spezia, è noto al pubblico per la sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez: dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. Un relazione che non è durata a lungo, ma, nella casa, Antonino preferisce non parlare molto della sua vita privata. L’hairstylist ha deciso di partecipare al reality per mettersi in gioco e eliminare i pregiudizi nei suoi confronti. Col pubblico a casa ci sta riuscendo alla grande, ma tra i suoi coinquilini c’è chi si è lasciato andare a commenti decisamente pungenti.

Parliamo di Giovanni Ciacci, che non ha ben digerito la nomination che Antonino gli ha indirizzato, due puntate fa. E, nel corso di una chiacchierata con Patrizia Rossetti, ha rivelato quello che davvero pensa del concorrente. Un concorrente che, secondo lui, sta adottando una vera e propria strategia per andare avanti il più possibile: “Lui vuole vincere ed ha una strategia”, ma non è tutto. Il costumista ci è andato giù pesante, con una serie di frecciatine che non sono passate inosservate, sia in confessionale che nella sfogo con Patrizia: “Io sono Giovanni Ciacci, non sono il fidanzato di nessuno. Io non devo dimostrare niente a nessuno, ma un parrucchiere sì”.

Parole decisamente forti, quelle di Giovanni, ma che Antonino non ha ancora avuto la possibilità di ascoltare. Il confronto previsto tra i due concorrenti è, infatti, saltato per via dell’eliminazione di Ciacci nel televoto flash aperto da Alfonso Signorini nella scorsa puntata. Spinalbese avrà modo di replicare e i due proveranno a chiarirsi fuori dalle mura della casa di Cinecittà? Non ci resta che attendere per scoprirlo! Ricordiamo che, questa sera 6 ottobre 2022, andrà in onda una nuova ricchissima puntata in diretta su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40. La seguirete?