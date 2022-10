GF Vip, “Non mi è dispiaciuto per Marco”: nuova bufera per la frase della concorrente del reality show di Canale 5.

Un inizio complicato per la settima edizione del GF Vip. Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con una brutta pagina di televisione, come è stato lui stesso a definirla, nel corso dell’ultima puntata del reality.

Il trattamento che alcuni concorrenti hanno riservato a Marco Bellavia nei giorni precedenti al suo ritiro ha fatto molto discutere. Sui social è nata una vera e propria rivolta, che ha portato a dei seri provvedimenti per i vipponi. Anche in casa si parla spesso della vicenda che ha coinvolto l’ex volto di Bim Bum Bam e, nelle scorse ore, una frase pronunciata da una delle concorrenti ha scatenato nuove polemiche. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, “Non mi è dispiaciuto per Marco”: la frase della concorrente fa discutere

La puntata di lunedì ha lasciato i segni nei vip nella casa del GF Vip. In seguito a quanto è accaduto con Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal gioco e Giovanni Ciacci eliminato, dopo aver perso il televoto flash aperto da Alfonso Signorini nel corso della diretta. Provvedimenti duri, ma giusti, dopo le parole poco piacevoli indirizzate a Marco. Marco che, in casa, aveva legato con pochissime persone, tra cui Antonella Fiordelisi. In questi giorni, quest’ultima è apparsa molto preoccupata per le condizioni del suo ex coinquilino, che ha promesso di vendicare. Partendo proprio da Gegia, una delle concorrenti che non aveva rivolto parole gentili a Bellavia. E, anche nelle scorse ore, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata.

Durante una chiacchierata in giardino, Antonella ha nuovamente sottolineato il fatto che, dopo la puntata di lunedì, Gegia piangesse per l’uscita di Giovanni Ciacci e non per quanto aveva detto a e su Marco. “Mamma mia, cerca proprio la lite”, ha dichiarato Gegia, e Antonella ha replicato: “Ti dico quello che penso, sei tu che ti stai agitando, ti ho chiesto solo come mai hai pianto per Giovanni e non hai pianto per Marco, non ti ho offesa!” A questo punto, Gegia si lascia andare ad una frase che non passa inosservata: “Te lo sto dicendo, perché mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco, e sono una str**a!”.

“Questa è la verità, ora si che sei te stessa”, è la conclusione di Antonella. Un botta e risposta che conferma l’astio tra le due concorrenti e che ha acceso una nuova polemica sul web. In molti pensano che Gegia non sia affatto pentita di quanto accaduto con Marco Bellavia. Che, questa sera, romperà il silenzio nel corso della diretta del GF Vip, in prima serata su Canale 5. Appuntamento alle 21 e 40 su Canale 5, per tutte le novità.