Anticipazioni Viola come il mare, terza puntata: spunta fuori una verità shock, non ne sapeva nulla

Le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare ci dicono che la giornalista verrà a sapere una verità shock: non ne sapeva nulla.

Davvero sorprendente la seconda puntata di Viola come il mare, vero? Come darvi torto! Sappiate, però, che anche la prossima che andrà in onda il 14 Ottobre non sarà affatto da meno.

Dopo il finale shock di Grand Hotel, nessuno mai si sarebbe immaginato un’ulteriore serie tv così travolgente e ricca di colpi di scena. Invece, Viola come il mare non solo ha completamente colpito tutti, ma non ha nemmeno deluso le aspettative dei telespettatori di Canale 5. Ricca di colpi di scena, di intrighi, casi da risolvere e molto altro ancora, la serie tv con Francesca Chillemi e Can Yaman sta appassionando tantissimo.

Siete curiosi, però, di scoprire quali sono le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare? Nella seconda abbiamo assistito ad un grandissimo colpo di scena tra la giovanissima giornalista e l’ispettore capo, ma adesso cosa dobbiamo aspettarci? Fate molta attenzione: Viola verrà a scoprire una verità piuttosto shock!

Viola come il mare, le anticipazioni della terza puntata: brutto colpo, cosa accadrà

Stando ad alcune anticipazioni che abbiamo rintracciato sul web, sembrerebbe che la terza puntata di Viola come il mare sarà di fondamentale importanza. A quanto pare, infatti, non solo sembrerebbe che le strade di Francesco e Viola si siano clamorosamente divise, anche se i due continuano a lavorare insieme, ma che la giovanissima giornalista verrà a scoprire una sconcertante verità fino ad ora sconosciuta. Pronti a saperne di più?

La prossima puntata di Viola come il mare sarà piuttosto determinante non solo per Francesco, che continua la sua indagine ‘personale’ sul traffico di organi umani, ma anche per Viola impegnata sia sul fronte lavorativo che familiare. Procediamo con ordine!

Francesco spera ancora che l’aiuto di Farah, la giovane trovata all’interno di un container e portata a casa con sé, possa essere determinante per la sua indagine ‘personale’, ma a quanto pare non è affatto così. Tra i due giovanissimi ragazzi, infatti, il feeling è visibile ad occhio nudo, ma sembrerebbe che oltre a questo non ci sia nient’altro. Cosa deciderà di fare ora Francesco? Nel frattempo, anche Viola non se la passa affatto bene! Non solo un suo collega della redazione è coinvolto in un caso di omicidio, ma scoprirà qualcosa di sconvolgente. Grazie a Raniero, il giovane incontrato all’azienda agricola, la giornalista scopre che qualche anno prima sua madre si era recata a Palermo a sua insaputa. Perché questo incontro? Staremo a vedere! Nel frattempo, sembrerebbe che la ricerca di Viola sia arrivata ad un punto di svolta.

Seppure entrambi siano piuttosto impegnati sul fronte personale, Francesco e Viola non possono non lavorare insieme. I due, infatti, collaboreranno su un pirata della strada.

Non credete che sarà un appuntamento imperdibile?