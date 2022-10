La beauty routine mattutina di Belen Rodriguez: cosa fa per avere un viso perfetto

Avrete certamente notato che anche il viso di Belen Rodriguez è sempre al ‘top’: lei stessa ha mostrato la sua beauty routine appena sveglia.

L’incantevole bellezza di Belen Rodriguez non ha certo bisogno di essere sottolineata, ma la nota showgirl è sempre in grado di stupire ed attirare la curiosità dei suoi seguaci. Oltre ad essere uno dei personaggi sulla cresta dell’onda da ormai tanti anni, è infatti anche una delle donne di spettacolo più seguite sui social.

Nonostante l’enorme popolarità, la Rodriguez ama restare se stessa e condividere con gli ammiratori parecchi dettagli della sua vita quotidiana e lavorativa. Soprattutto in questo periodo la vediamo impegnatissima in tv, con la conduzione di due programmi Mediaset molto amati ovvero Le Iene e Tu si que vales.

Senza dimenticare il lavoro più difficile del mondo, quello di mamma! Tanti gli scatti ed i video che riprendono i momenti più dolci insieme ai piccoli Santiago e Luna Marì che mostrano chiaramente tutto l’amore che la bella argentina dedica alla famiglia. Nella sua agenda c’è anche spazio per i vari progetti imprenditoriali delle sue linee di abbigliamento e davvero non si sa dove Belen trovi il tempo per fare tutto e anche egregiamente!

Non dev’essere facile conservare un aspetto sempre così impeccabile nonostante lo stress, eppure lei ci riesce. Come? Di recente, ad esempio, ha svelato la sua beauty routine mattutina per avere sempre una pelle del viso fresca e luminosa. Guardate!

Belen Rodriguez mostra i passaggi della sua beauty routine: cosa fare ogni mattina

In alcune storie condivise sul suo profilo Instagram, la Rodriguez si è ripresa in un video ed ha mostrato come fa a mantenere il suo viso così perfetto. Come prima cosa, si strucca con un latte detergente. Poi elimina le cellule morte con uno scovolino ed idrata la pelle con siero.

Poi pratica un efficace massaggio al viso e procede con una maschera alla vitamina C.

In quest’ultima Ig story, Belen ha poi elencato tutti i passaggi.

La vostra routine di bellezza invece cosa prevede?