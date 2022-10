L’ex fiamma di Antonino Spinalbese pronta ad entrare al GF Vip: indiscrezione bomba sulla nuova, possibile, concorrente del reality show.

Un inizio turbolento, quello della settima edizione del GF Vip. Nel corso di poche settimane nella casa è accaduto già di tutto, in primis la delicata vicenda che ha avuto protagonista Marco Bellavia.

Proprio Marco Bellavia ha deciso di ritirarsi dal gioco e, pochi giorni dopo, Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci eliminato al televoto flash. E ancora, Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa, uscendo spontaneamente dal reality show. Ben quattro concorrenti fuori dalla casa inaspettatamente e, questo, può significare soltanto una cosa. Ben presto ci saranno nuovi ingressi nel programma, per sostituire i vipponi che hanno lasciato la casa in anticipo. Di chi si tratta? I nomi sono ancora top secret, ma c’è una succulenta indiscrezione che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Un’indiscrezione che parla del possibile ingresso in casa di una ragazza che Antonino Spinalbese conosce molto bene… Si tratta di un suo ex flirt! Scopriamo i dettagli di questo rumor.

Ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese e presto potrebbe essere una nuova concorrente del GF Vip

Che sarebbero entrati nuovi concorrenti a reality in corso era cosa nota, ma nessuno si aspettava che ciò avvenisse già nei primi mesi. A quanto pare, però, il GF sarebbe già pronto a correre ai ripari, dopo l’uscita inattesa di ben quattro vipponi in pochi giorni. Gli autori del reality sarebbero già al lavoro per trovare i sostituti e c’è già il nome di una possibile nuova concorrente! Di chi si tratta?

Di Helena Prestes, famosa modella, che ha partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, attualmente nella casa. Nikita sarebbe molto felice di rivederla, ma sarà così per tutti? Antonino Spinalbese, ad esempio, non sembra entusiasta all’idea. Parlando con altri concorrenti dell’ipotesi, ha dichiarato: “Se fanno entrare lei, mamma mia…” E quando Alberto ha definito Helena una ex di Antonino, l’hairstylist ha negato, sottolineando di averla vista soltanto poche volte. Il flirt, però, c’è stato: i due sono stati paparazzati insieme nel corso di questa estate e si sono concessi una vacanza insieme a Ibizia. A quanto pare Antonino non ha conservato un meraviglioso ricordo di lei: perché dovrebbe temere l’ingresso di Helena nella casa?

Staremo a vedere! Nel frattempo, ribadiamo che si tratta di una semplice indiscrezione, ma un gesto social di Helena ha insospettito tutti. “Ciao Roma”, ha scritto la modella nelle scorse ore, nel suo canale ufficiale di Twitter. Un modo per spoilerare il suo arrivo nella Capitale e, quindi, il suo imminente approdo a Cinecittà?

Non ci resta che attendere per scoprire se l’indiscrezione sarà smentita o confermata. A voi piacerebbe vedere Helena in casa?