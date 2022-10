Francesco Totti e Ilary Blasi, tutti l’hanno notato: il gesto dell’ex calciatore è netto; ecco cosa è successo nelle scorse ore.

La notizia è stata annunciata a metà luglio con un doppio comunicato ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto tutti coloro che, per venti anni, hanno sognato con il loro amore da favola.

Un amore che, però, è oggi definitivamente terminato, come testimonia anche la nuova storia, ormai ufficiale, che l’ex capitano della Roma ha con Noemi Bocchi. E proprio un particolare gesto di Francesco Totti, nelle scorse ore, ha catturato l’attenzione dei fan. In un’epoca social come questa che stiamo vivendo, è estremamente difficile che qualcosa sfugga agli occhi attenti del web. E non è accaduto neanche con un recente ‘movimento social’ del Pupone. Ecco cosa è successo nelle scorse ore.

Totti e Ilary Blasi, il gesto dell’ex calciatore non è passato inosservato

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è decisamente la conduttrice de L’Isola dei famosi la più ‘social’ dei due. Dopo l’annuncio della separazione, la presentatrice ha continuato a condividere foto e video delle sue giornate, dalle vacanze con i suoi amati figli alle serate a Roma, senza dimenticare i suoi outfit, mai banali. Su Instagram, la Blasi può contare su una vera e propria schiera di fan, che amano e supportano la conduttrice, facendole sentire la propria vicinanza a suon di likes e commenti. Diversa, invece, la situazione di Totti.

La leggenda giallorossa è letteralmente sparito dai social dopo la notizia della rottura con Ilary, tranne per poche e rare stories. L’ex calciatore si è chiuso in un rigoroso silenzio per mesi, per poi svelare alcuni dettagli della fine del suo matrimonio nell’intervista fiume a Il Corrirere della Sera. Intervista nella quale, tra le altre cose, ha rivelato di non essere stato il primo a tradire Ilary e di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare della sua ormai ex moglie.

Nonostante sia poco attivo sui social, però, c’è un gesto di Francesco Totti che non è sfuggito ad alcuni utenti di Instagram. Come riporta Novella 2000, a quanto pare l’ex capitano della Roma avrebbe smesso di seguire sui social le sorelle di Ilary con i rispettivi mariti ed una delle più care amiche della sua ex moglie, Noemi.

Una scelta che non è passata inosservata, soprattutto perché Totti continua a seguire su Instagram Ilary, e viceversa. La conduttrice, qualche giorno fa, ha anche taggato il suo ex marito in una story decisamente ironica all’esterno di un negozio di Rolex. Sui profili social dell’ex coppia, inoltre, sono rimaste intatte le numerose foto scattate insieme nel corso degli anni.