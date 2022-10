GF Vip, è ufficialmente un concorrente ma l’abbiamo già visto in tv: ecco dove

GF Vip, è ufficialmente un concorrente del reality show di Canale 5 ma l’abbiamo già visto in tv: ecco dove.

È uno dei concorrenti più in vista di queste prime settimane nella casa del GF Vip 7. In pochi giorni, Edoardo Donnamaria si è fatto conoscere, mostrando già diversi lati del suo carattere e conquistando molte persone… sia in casa che fuori!

Sì, perché tutto fa pensare che ci troviamo di fronte all’ennesimo ‘triangolo amoroso’ del GF. Edoardo sta vivendo un vero e proprio flirt con Antonella Fiordelisi, ma tra loro c’è Alberto De Pisis. Quest’ultimo, pur ammettendo di non voler essere di intralcio nella loro frequentazione, ha dichiarato di essere molto interessato ad Edoardo, rivelando anche alcuni interessanti retroscena. In attesa di scoprire se ci saranno novità su questo trio, parliamo proprio di Edoardo. Grande protagonista del reality show di Alfonso Signorini, ma dove l’abbiamo già visto in tv? Non tutti lo sanno, ma è un volto di una della trasmissioni Mediaset più seguite di sempre.

Edoardo è un concorrente del GF Vip 7: dove l’abbiamo già visto in tv?

Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 7. Simpatico e giocherellone, è uno dei ‘vipponi’ che si sta mettendo maggiormente in gioco all’interno della casa di Cinecittà, in queste prime settimane di convivenza. Anche a costo di sembrare un po’ ‘marpione’! È questo il più grande dubbio di Antonella Fiordelisi, che pur provando interesse per il coinquilino, non riesce a lasciarsi andare del tutto. La schermitrice non ha nascosto le sue perplessità, dopo aver notato alcuni atteggiamenti del romano che non le sono particolarmente piaciuti, dai massaggi a Sofia Giaele De Donà alle battute con Alberto. Edoardo fa il piacione con tutte/i o è realmente interessato alla bella salernitana come lui stesso ha rivelato?

Le telecamere del GF ci riveleranno tutto, nel frattempo ecco qualche curiosità sul 28 enne, che, oltre a lavorare in radio, è già apparso in tv. Ricordate dove? Dal 2017, Edoardo Donnamaria è uno dei volti di Forum, la trasmissione di Canale 5 e Rete Quattro condotta da Barbara Palombelli. Laureato in Giurisprudenza, nel programma Edoardo ha il ruolo di assistente, proprio come l’ex gieffino Paolo Ciavarro. Ciavarro che, nella casa più spiata della tv, ha trovato il grande amore della sua vita: con Clizia Incorvaia procede tutto a gonfie vele e i due sono da poco diventati genitori del piccolo Gabriele. Edoardo avrà la stessa fortuna del suo collega di Forum e riuscirà a trovare la sua metà nella casa?

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità e i risvolti direttamente dalla casa più spiata della televisione. E voi, cosa ne pensati di una possibile coppia formata da Edoardo ed Antonella? Vi piacciono insieme?