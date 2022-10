Filippo Bisciglia spaventa i follower mostrando le ferite: cosa gli è successo

Con un post su Instagram, Filippo Bisciglia lascia tutti senza parole: il conduttore fa vedere le ferite alle mani e spiega cosa è accaduto.

Ormai volto noto della tv da circa sedici anni, Filippo Bisciglia e un personaggio Mediaset molto amato. Il pubblico lo ha conosciuto per la prima volta in occasione della sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello 6, prima edizione in assoluto condotta da Alessia Marcuzzi e vinta da Augusto De Megni.

Il simpatico romano, però, riuscì comunque a farsi apprezzare dai telespettatori, che alla fine premiarono il suo percorso con un secondo posto in finale. Non tutti sanno che prima di vivere l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Filippo aveva esordito appena diciannovenne nella pubblicità della Mini Rover Coupè.

Oltre ad aver studiato all’istituto alberghiero, fin da giovanissimo ha coltivato la passione per il tennis, sport a cui si è dedicato anche a livello agonistico, e sul suo attivissimo profilo Instagram ci sono alcuni scatti che lo testimoniano. Dopo aver abitato il loft di Cinecittà per ben 99 giorni durante i quali ebbe una storia con la coinquilina Simona Salvemini, Bisciglia iniziò a collezionare diverse esperienze in programmi tv e come modello per importanti marchi d’abbigliamento.

Impossibile dimenticare anche le sue partecipazioni sui set di alcune fiction conosciutissime tra cui Un posto al sole e la sua conduzione di diverse edizioni di Temptation Island. Sebbene quest’anno il docu-reality prodotto dalla Fascino non sia andato in onda per una decisione improvvisa dei vertici Mediaset con grande dispiacere da parte di lui e dei fan, non c’è nulla che possa scalfire la sua solarità. Coloro che seguono da anni l’ex gieffino conoscono bene il suo carattere positivo ed allegro, e in questi mesi hanno potuto constatare che la sua simpatia e il suo buon umore restano quelli di sempre. Ciò che forse non si aspettavano, era lo scatto pubblicato giorni fa in in cui Bisciglia mostra a tutti delle ferite ben visibili alle mani. E’ stato poi lui stesso a spiegarne la causa.

Filippo Bisciglia si fa male e mostra le ferite sui social, poi svela la verità

Nel curriculum dell’ex fidanzato di Flora Canto con la quale stava prima di entrare al Grande Fratello, non mancano neanche una parentesi a Tale e Quale Show. e ad Amici Celebrities. Nel 2017, infatti, era tra i concorrenti del programma di Carlo Conti. Allo spin-off del talent di Maria De Filippi destinato ai personaggi noti, si classificò terzo e la vincitrice fu proprio la sua compagna, Pamela Camassa. La bella showgirl toscana e l’ex gieffino vivono insieme in una casa meravigliosa al centro di Roma.

Pochi giorni fa il bel 45enne romano aveva condiviso una storia su Instagram in cui apparivano in primo piano le sue mani con diverse escoriazioni. Aveva poi scherzato con i follower chiedendo loro di indovinare: “Azzuffata con i gatti?” oppure “Padel?”. Ebbene, è stato lui stesso a rivelare la risposta successivamente: in un post ha raccontato che a causargli quelle ferite non sono stati né il giardinaggio né in pugilato né i gatti. La ‘colpa’ è stata semplicemente del Padel!

Ultimamente, questo sport di derivazione tennistica in cui si gioca a coppie sta conquistando sempre più persone, tra cui l’ex capitano della Roma Francesco Totti (che proprio così ha conosciuto Noemi Bocchi). Moltissimi sono i volti dello spettacolo e dello sport che si stanno dedicando con passione a questa attività e, con i cuoi trascorsi nel tennis, di certo Filippo non poteva essere da meno!

Anche voi praticate il padel? Vi è mai capitato di farvi male come è successo a lui?