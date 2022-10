Lascia Beautiful per un altro impegno televisivo: brutta notizia per i fan della soap opera di Canale 5.

C’è chi lo segue da pochi anni e chi, invece, era di fronte al piccolo schermo nel lontano 1987. Beautiful è una delle soap opera più longeve della storia delle serie tv e tiene compagnia al pubblico di tutto il mondo da ben 35 anni.

Il primo episodio in America è andato in onda a marzo dell’ ’87, ma in Italia è arrivato nel 1990. Da quel momento, le vicende della famiglia Forrester hanno conquistato i telespettatori italiani, per i quali quello con la soap di Canale 5 è diventato un vero e proprio appuntamento fisso. A rendere sempre più interessante la trama sono anche i continui nuovi arrivi nel cast: nuovi attori, o vecchi che ritornano, contribuiscono a creare interessanti intrighi e dinamiche. Per qualcuno che arriva, però, c’è chi se ne va. Nelle scorse ore, a questo proposito, è arrivata una notizia che non farà piacere ai fan del personaggio. L’attrice, infatti, è stata ingaggiata in un’altra famosa soap opera americana e, almeno per il momento, saluterà Beautiful. Ecco di chi si tratta.

L’attrice lascia Beautiful per iniziare una nuova avventura in tv: ecco di chi si tratta

Quello di Sheila Carter è solo il primo di una serie di ritorni nel cast di Beautiful. Di certo, però, è il meno gradito. I Forrester sono rimasti letteralmente shockati nel rivedere una delle loro più acerrime nemiche in casa propria. E la situazione non poteva che peggiorare quando Sheila ha rivelato a tutti di essere la mamma biologica di Finn, proprio nel bel mezzo del matrimonio tra quest’ultimo e Steffy. Una verità sconvolgente, che cambierà per sempre la vita dei protagonisti. Come abbiamo detto, però, ci saranno anche nuovi clamorosi arrivi.

Rivedremo a Los Angeles l’amatissima Taylor Hayes, ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas. La donna, che tornerà in scena col volto di un’altra attrice, si inserirà nuovamente nel matrimonio di Ridge e Brooke, ricreando lo storico triangolo amoroso. Ma non è tutto: tornerà anche il mitico Deacon Sharpe, ex fiamma di Brooke e papà di Hope. Anche lui avrà un ruolo fondamentale e sarà da intralcio alla serenità dei ‘Bridge’. Tanti amatissimi personaggi tornano, ma qualcuno si allontanerà. Qualcuno che abbiamo rivisto n in scena proprio in queste puntate, in Italia. Di chi parliamo?

Della dolce Pamela Douglas, la sorella di Stephanie Forrester! Un personaggio bizzarro che, nel corso degli anni, ne ha combinate di tutti i colori, come fingere che la sua mamma Ann fosse morta. La donna è riapparsa, a grande sorpresa, proprio nel corso delle nozze di Finn e Steffy, per unirsi ai festeggiamenti della sua famiglia. Un ritorno graditissimo dai fan, che, però, dovranno risalutarla presto.

Pam è nella serie dal 2006, anche se non è un personaggio fisso: per molti mesi è assente dalle scene o appare per brevi episodi. Il ritorno in scena alle nozze della sua amata pronipote Steffy aveva fatto pensare a un possibile rientro nel cast, ma proprio nelle scorse ore è trapelata una notizia importante che riguarda l’attrice che presta il volto alla Douglas. Alley Mills si unisce al cast di General Hospital! Una nuova avventura per lei che, quindi, la terrà lontana dal cast di Beautiful, almeno per il momento?

La rivedremo nella soap opera in futuro? A Beautiful, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. E un personaggio iconico come Pam potrebbe sempre essere utile agli sceneggiatori per regalare un po’ di brio alla trama. E voi, state seguendo i nuovi episodi di Beautiful?