L’attrice diventa mamma a 48 anni: aspetta due gemelli

Splendida notizia per l’amatissima attrice, pronta a diventare mamma: a 48 anni in attesa di due gemelli, gioia immensa per lei

Il suo esordio televisivo è avvenuto ben 30 anni fa, quando aveva solamente 18 anni. Da allora, la sua carriera ha ottenuto un clamoroso successo sino ad essere ad oggi un volto amatissimo sul piccolo schermo ed anche sui social dove ama condividere scatti della propria quotidianità.

L’amatissima attrice ha da pochissimi giorni fatto un dolcissimo annuncio al mondo facendo sapere di essere in dolce attesa. Ebbene, l’attesa a quanti pare è duplice e la felicità si raddoppia perché è incinta di ben due gemelli. All’età di 48 anni è pronta a diventare mamma. Si tratta proprio di lei.

L’amata attrice pronta a diventare mamma a 48 anni: aspetta due gemelli, splendida notizia

Dopo l’annuncio a sorpresa direttamente sul Red Carpet dell’amatissima Blake Lively che ha fatto sapere di essere in attesa del suo quarto figlio, ecco che l’attrice statunitense Hilary Swank è pronta ad annunciarlo al mondo. All’età di 48 anni, la splendida attrice sarà mamma di due gemelli. A rivelarlo è stata la stessa attrice che lo ha fatto sapere in diretta Tv a Good Morning America.

L’attesa di questo momento è stata tanta, ed ora Hilary Swank non vede l’ora di godersi ogni momento di questo splendido viaggio insieme al proprio compagno e marito Philip Schneider. I due sono convolati a nozze nel 2018, ma l’attrice ha alle spalle un altro matrimonio. Oggi al fianco di Philip si dice più che felice ed ora con il suo compagno di vita condivide la gioia più grande, i due diventeranno genitori. Piena di gioia e felicità, Hilary ha dato il suo annuncio in diretta Tv nel noto programma televisivo: “Sarò una mamma, e non solo di uno ma di due. Avrò dei gemelli. Davvero non posso crederci. E’ così bello poterne parlare e condividerlo”, ha detto l’attrice ancora incredula per il meraviglioso momento che si trova a vivere. Un momento magico. E lo scatto mostrato sui social mostra attraverso i suoi occhi l’immensa felicità. Non la trovate splendida?