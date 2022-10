Emma Marrone, grande orgoglio per il fratello: ha scelto di fare quel lavoro

Grande orgoglio per Emma Marrone e la sua famiglia: avete visto che lavoro ha scelto di fare suo fratello Francesco? Che emozione.

Dopo il grande dolore per la perdita del suo caro papà Rosario, Emma Marrone e la sua famiglia vivono un momento di gioia! A condividerlo coi suoi sostenitori, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale.

Così come ha mostrato le prime immagini della sua nuova casa milanese e dedicato delle parole da pelle d’oca al suo papà dopo la sua tragica scomparsa, anche stavolta Emma Marrone non ha potuto fare a meno di condividere questo momento di gioia col suo pubblico. D’altra parte, si tratta di un evento davvero favoloso avvenuto nella sua famiglia e la cantante non può affatto tenerselo per sé.

Legatissima ai suoi genitori, Emma Marrone ama follemente suo fratello Francesco. In alcuni scatti social, i due si mostrano felici insieme, catturando l’attenzione di tutti per la loro impressionante somiglianza. A proposito, però, di Francesco Marrone, sapete che lavoro fa?

Che lavoro fa il fratello di Emma Marrone? Grande felicità in famiglia

Emma Marrone non ha mai nascosto di essere particolarmente legata alla sua famiglia. La sua vita – dato l’incredibile successo come cantante – è ben distante da Arodeo, eppure quando può ritorna sempre ad abbracciare i suoi familiari. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando, in occasione di un evento speciale, la cantante si è mostrata abbracciata a suo fratello Francesco e sua mamma? Un ritratto di famiglia davvero dolcissimo, che sottolinea quanto i tre siano ancora più legati dopo il drammatico evento che li ha colpiti.

Che lavoro ha scelto di fare Francesco Marrone, fratello di Emma? Alcuni giorni fa, la cantante salentina ha condiviso una foto in sua compagnia e in quella della sua splendida mamma per condividere coi suoi fan una notizia super: Francesco è a tutti gli effetti un Vigile del Fuoco. “Lo giuro. Grande, sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto”, scritto la Marrone a corredo di questo dolce ritratto di famiglia. Eccolo:

Congratulazione a Francesco Marrone per questo incredibile traguardo raggiunto!