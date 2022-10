Ballando con le stelle, “Lo prendo a calci in…”: lite in trasmissione

Ballando con le stelle, scoppia una forte lite durante la prima puntata: “Lo prendo a calci in…”.

Sabato 8 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci al timone del format è stata, come sempre, impeccabile. Ogni volta che una coppia, formata da un personaggio del mondo dello spettacolo o comunque noto al pubblico e da un maestro o maestra di ballo, si esibiva, veniva dato loro un voto.

Nel corso della prima diretta non sono mancati i colpi di scena e c’è stata anche qualche discussione che ha catturato l’attenzione. Un litigio in particolare ha tenuto incollati alla televisione i telespettatori, scoppiato dopo il commento e il voto di un giudice nei confronti del concorrente. Quest’ultimo, a quanto pare, non l’ha presa bene. C’è stato un botta e risposta che ha portato alla forte reazione del diretto interessato: “Se qualcuno vuole offendermi o lo prendo a calci in c*****”.

La prima puntata di Ballando con le stelle ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Il format è andato in onda sabato 8 ottobre, in prima serata. Da alcuni anni si scontra con un altro programma molto seguito, Tu si que vales, in onda su canale 5. Difficile dire chi fra le due trasmissioni sia più seguita e amata dato che entrambe piacciono molto al pubblico.

Nella prima diretta del programma ballerino ci sono stati diversi colpi di scena. Molte discussioni hanno accompagnato la serata. C’è stato un litigio molto forte tra Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto. Dopo la sua esibizione i giudici hanno espresso il proprio giudizio dando un voto alla performance. Selvaggia Lucarelli senza mezzi termini ha detto che la sua esibizione è stata una ‘schifezza’ e che avrebbe voluto vederlo più coraggioso. Anche Mariotto ha detto la sua ma dopo il commento la reazione del concorrente è stata inaspettata.

Il giudice ha riferito che il giornalista con le sue parole incanta tutti e vorrebbe vedere lo stesso ardimento anche quando balla: “Da fermo, seduto, lui ha quella spocchia da uomo saggio che con le sue parole ci incanta tutti. Io vorrei che quella ca****** la portasse nel ballo”. Fin qui tutto bene, il commento è stato ascoltato e portato a casa senza agitazione da parte di Mughini. Quando però è arrivato il momento di dare un voto, Mariotto ha alzato la paletta con lo zero. La reazione del concorrente è stata inaspettata e molto forte: “Chiudiamo qua, io non dico mezza parola perchè se qualcuno vuole offendermi lo prendo a calci in c****. Sii buono, non dire più mezza parola”, ha risposto il concorrente. Uno scontro nato dopo il voto del giudice.