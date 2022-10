Francesco Totti e Ilary Blasi si troveranno in tribunale: ecco che cosa ha chiesto adesso la conduttrice.

Da mesi non si parla d’altro, la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti. La conduttrice de L’Isola dei famosi lo ha annunciato per prima mesi fa seguita dalle parole dell’ex capitano della Roma. Inizialmente si è sempre parlato di un tradimento di Totti con la donna che oggi è al suo fianco, Noemi Bocchi.

L’intervista di quest’ultimo a Il corriere della sera ha capovolto tutto. Ha fatto sapere di essere stato tradito per primo, di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul telefono della sua ex moglie, con più persone. Ha confermato il legame con Noemi confessando di averla conosciuta durante una partita a padel circa un anno fa. In principio avevano stretto un rapporto di amicizia ma col tempo è nata una frequentazione diventata a tutti gli effetti, in questi mesi, una relazione.

Prima di questa intervista si diceva che se Ilary avesse parlato l’accordo per una separazione pacifica, da parte di Totti, sarebbe completamente saltato. A parlare però è stato proprio lui che ha rilasciato anche dichiarazioni in merito ai rolex che la conduttrice gli ha portato via. Fra qualche giorno i due, come riportato, si troveranno in tribunale per la prima volta. Un’udienza che avrà luogo per parlare di una specifica richiesta della conduttrice.

Francesco Totti e Ilary si troveranno in tribunale: cosa ha chiesto adesso la Blasi

Dopo aver annunciato la separazione Ilary Blasi ha spesso rotto il silenzio sui social. Ha aggiornato coloro che la seguono mostrando tutti i suoi spostamenti. Totti invece ha mantenuto una certa riservatezza fino a quando non ha deciso di spezzarla con un’intervista fiume rilasciata a Il corriere della sera.

Ha dichiarato di essere stato tradito per prima e ha anche raccontato alcuni dettagli legati a quanto successo appena dopo l’addio. L’ex capitano della Roma ha fatto sapere che la sua ex moglie, quando è andata via, ha portato con sè i suoi rolex. Davanti a questo gesto che cosa ha fatto quest’ultimo? Come pegno ha preso la sua collezione di borse firmate. Atto compiuto nella speranza di poter fare una sorta di scambio. Cosa che poi non c’è stata: “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio ma non c’è stato verso”, ha affermato nell’intervista. Fra pochissimi giorni l’ex coppia si ritroverà in tribunale per la prima volta. La data fissata è il 14 ottobre. In queste ore è emerso che cosa avrebbe chiesto la conduttrice.

Secondo quanto venuto a galla, Ilary avrebbe chiesto la restituzione della sua collezione di borse e lo ha fatto attraverso il suo avvocato Simeone. La stessa azione dovrebbe essere presentata dall’avvocato di Totti per quanto riguarda invece i rolex presi dalla conduttrice. Sembrerebbe, da questa richiesta, che un accordo pacifico fra i due non ci sia.