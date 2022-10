Anticipazioni Mina Settembre, terza puntata: proposta shock di Claudio, colpo di scena

Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre ci dicono che Claudio farà una proposta shock all’assistente sociale: colpo di scena.

Sapevamo perfettamente che questa seconda stagione di Mina Settembre avrebbe tenuto incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo e, fino ad ora, così è stato. A partire dal ritorno di fiamma con Claudio, suo ex marito, e il perdono concesso ad Irene, sembrerebbe che Mina Settembre abbia trovato la sua pace interiore. Fate attenzione, però: sta per succedere qualcosa di scioccante.

In queste prime due puntate di Mina Settembre abbiamo visto l’assistente sociale risolvere diversi casi, ma soprattutto fare pace con se stessa. Dopo l’attentato fatto ai suoi danni, non solo la giovanissima napoletana ha scelto di dare una seconda possibilità al suo ex marito, ma anche di chiudere definitivamente col suo passato e perdonare la sua amica Irene. Cosa accadrà, però, adesso? Stando alle anticipazioni della terza puntata, in onda Domenica 16 Ottobre, sembrerebbe che l’armonia di Mina Settembre verrà nuovamente messa in bilico da una proposta shock di Claudio.

Mina Settembre, anticipazioni terza puntata: sarà in crisi, colpo di scena

Dopo il clamoroso finale di stagione scorso, Mina Settembre non poteva non sorprendere i suoi telespettatori con questi nuovi episodi. A partire dall’addio di Domenico al consultorio fino alla sua richiesta d’aiuto ad una psicologa, sono tantissimi i colpi di scena che questa seconda stagione della fiction sta regalando. E, pensate, sono trascorse poche settimane dall’inizio: immaginate cosa dovrà aspettarci ancora! In effetti, leggendo le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre, sembrerebbe che sia in arrivo qualcosa di clamoroso. Il motivo? Sembrerebbe che Claudio sia pronto a fare una proposta shock a sua moglie, che la metterà seriamente in crisi. Di che cosa parliamo esattamente?

Dopo l’attentato, Mina Settembre non ha affatto esitato a dare una seconda possibilità al suo ex marito. Se da una parte, però, sembrava che l’assistente sociale avesse ritrovato la sua serenità, dall’altra sembrerebbe che non sia affatto così. Sarà la vicinanza a Domenico o molto altro, ma sembrerebbe che dalla prossima puntata Gelsomina metterà nuovamente a repentaglio il suo matrimonio. Dopo essere ritornata da Procida, l’assistente dovrà fare i conti con una nuova realtà: il desiderio di Claudio di diventare padre! Cosa succederà? E, soprattutto, anche Mina sarà presa dal suo istinto materno come la sua migliore amica? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

Le ‘sorprese’ per Mina non sono affatto finite qui: Claudio ha in serbo qualcosa di ancora più scioccante. Le farà, infatti, la proposta di lasciare Napoli e di partire per sempre! Cosa deciderà di fare a questo punto la Settembre?

Come al solito, sarà una puntata ricca di colpi di scena!