GF Vip, brutto colpo per tutti: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Brutto colpo per tutti i telespettatori del GF Vip: nessuno mai si sarebbe aspettato una notizia del genere, cos’è successo.

È trascorso poco meno di un mese dall’inizio di questa settima edizione del GF Vip, ma i colpi di scena che si stanno susseguendo dal primo giorno sono davvero impressionanti. A partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini – commentata dall’ex moglie di Marco Bellavia – e il ritiro inaspettato di Sara Manfuso, il reality continua a confermarsi tra i programmi più sorprendenti dell’anno.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella diretta di stasera, non possiamo fare a meno di raccontarvi cosa è emerso in queste ultime ore nella famosa casa di Cinecittà. Si tratta sicuramente di un brutto colpo per tutti i telespettatori, che nessuno mai si sarebbe aspettato.

Brutto colpo per i telespettatori del GF Vip: cos’è appena successo

Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio del GF Vip, eppure sembrerebbe che si siano già instaurati dei rapporti che fanno sognare il pubblico e tutti i loro telespettatori. È proprio questo quello che è accaduto in queste ultime settimane, che ha fatto sperare tutti la nascita della prima coppia. Parliamo di Ginevra Lamborghini ed Antonino Spinalbese! I due non hanno mai nascosto un affetto reciproco, ma sembrerebbe che oltre a questo non potrà mai esserci nient’altro. A confermarcelo – oltre al fatto che la sorella di Elettra ha rivelato di essere fidanzata – sono le ultime parole di Antonino a Cristina.

“Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla”, ha detto Antonino. Continuando poi a dire che l’atteggiamento di Ginevra non gli è affatto piaciuto, essendo lei una ragazza già impegnata, e che l’ha fatto parecchio pensare. “Non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso”, ha detto. Concludendo: “Non potremo mai essere una coppia”.

Il suo discorso, diciamoci la verità, non fa una piega, ma immaginiamo che le sue parole siano state davvero un brutto colpo per tutti coloro che credevano alla coppia.

Cos’è successo tra Ginevra ed Antonino?

A differenza di altri due Vipponi, che continuano a scambiarsi dolce effusioni, baci ed abbracci, tra Ginevra Lamborghini ed Antonino Spinalbese non c’è stato assolutamente nulla! Certo, il loro feeling era visibile a tutti ad occhio nudo, ma non c’è mai stato nulla che facesse pensare che i due potessero formare la prima coppia di questa edizione. Inutile dirvi, però, che il popolo web ha immediatamente notato la loro sintonia ed ha sperato fino all’ultimo che potessero iniziare una frequentazione. Alla fine, come sappiamo, non è stato così! Da una parte, infatti, Ginevra ha raccontato di essere fidanzata – anche se non ha affatto svelato l’identità del suo compagno – dall’altra, invece, Antonino ha detto di non voler nessuno al suo fianco adesso. Si può chiaramente comprendere, però, che le ultimissime parole dell’ex di Belen a Cristina Quaranta lasciano un po’ tutti perplessi.

Vi sarebbero piaciuto insieme Ginevra Lamborghini ed Antonino Spinalbese? Ammettiamolo: non sono affatto niente male!