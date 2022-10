Brutta notizia: hanno lasciato il programma e non le vedremo più in televisione

Brutta notizia per i fan: non le vedremo più in televisione, dopo un periodo di successo hanno lasciato per sempre il programma

La stagione televisiva autunnale ha ormai preso il via da più di un mese, ed ecco che finalmente possiamo goderci sul piccolo schermo i numerosi appuntamenti che le reti televisive ci regalano. Serie televisive che hanno fatto il loro grande ritorno in prima serata, reality show pronti a regalarci clamorosi colpi di scena ma non solo.

Fra i diversi programmi televisivi che non hanno certamente lasciato la scena, c’è il game condotto da Marco Liorni, Reazione a Catena. In onda dal 2007, su Rai 1, il Game Show ha intrattenuto il pubblico a suon di sfide tra i concorrenti che alla fine portano a casa il premio accumulato. Una spiacevole notizia però giunge direttamente dagli studi televisivi del noto programma. Hanno lasciato definitivamente il programma, non le vedremo più in televisione. Di chi stiamo parlando.

Reazione a Catena, hanno lasciato il programma dopo 23 puntate ed un succoso bottino

Reazione a Catena è ora in onda su Rai 1 con la sua sedicesima edizione. In onda dal 2007, all’interno degli studi Rai i precedenti conduttori e poi l’attuale conduttore Marco Liorni, hanno visto passare diversi volti divenuti noti all’interno del programma per le loro doti vincenti.

Gli amanti del programma però, hanno avuto in questi ultimi giorni una brutta notizia. Il trio formato dalle tre campionesse in gara denominato “Le Tre e Un Quarto”, hanno lasciato il programma dopo ben 23 puntate in cui hanno decisamente dominato la scena. E così, lo scorso 6 Ottobre hanno fatto sapere che non sarebbero più tornate in studio ed hanno così detto addio a Reazione a Catena. Carolina, Letizia ed Elisa, le tre componenti del trio vincente, hanno lasciato il game show portando a casa un bottino pari a 230mila euro. Ma perché hanno lasciato il gioco?

Sebbene sia stata una scelta dura da prendere, anche un po’ sofferta come le stesse hanno fatto sapere, non hanno più potuto mettere da parte quelle motivazioni personali che ad oggi incombevano sempre più: “E’ stata una decisione molto sofferta ma inevitabile. Letizia ha l’obbligo di frequentare l’università e se fossimo rimaste a Napoli per continuare il programma, avrebbe perso l’opportunità della borsa di studio”, hanno detto.

E così, a malincuore le tre campionesse hanno deciso di lasciare il programma, ma con un post sui social si sono anche raccomandate di dirci di continuare a seguirle perché i progetti non sono finiti!