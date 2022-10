Uomini e Donne, amore giunto al capolinea per la coppia: non stanno più insieme

La storia nata sotto le luci dei riflettori ad Uomini e Donne è giunta al capolinea: l’amore tra i due è finito, non stanno più insieme e lo hanno fatto sapere sui social

Le storie d’amore nate nel dating show di Maria De Filippi, ci hanno sempre appassionato e tenuti incollati allo schermo. Basti pensare all’amore nato sotto le luci dei riflettori tra Marco Fantini e Beatrice Valli per pensare ad uno degli amori più grandi nati all’interno del programma.

Quando si incontra quello che si pensa sia il vero amore, si spera sia per sempre. E’ con questa ‘pretesa’ e sì anche con un pizzico di desiderio che ci si accinge a vivere una relazione con l’altro. E sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne, sono nate con questi presupposti diversi amori. Non tutti però hanno avuto ahimè un lieto fine. Solamente poche settimane fa, avevamo appreso della storia d’amore finita per un’altra ex coppia nota agli occhi del pubblico proprio perché nata all’interno degli studi Mediaset: “Anni con una persona che non mi meritava“, aveva detto l’ex tronista che con queste parole ha sancito così la fine di un amore. Ed ecco che oggi, a distanza di pochissime ore scopriamo che anche un’altra coppia nata ad Uomini e Donne, non è più una coppia. E con un annuncio social, l’ex tronista ha fatto sapere come ad oggi stanno le cose: amore al capolinea per l’ex coppia del dating show.

Dopo Uomini e Donne l’amore è giunto al capolinea: non stanno più insieme

Solamente qualche mese fa per i due si parlava di convivenza, lei si diceva al settime cielo e le cose sembravano andare a gonfie vele. Ecco che quindi la notizia della fine della relazione, arriva come un fulmine a ciel sereno!

La storia d’amore tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim è naufragata, i due non stanno più insieme. L’amore tra i due è giunto al capolinea. Ed ora, l’ex tronista ha voluto ufficializzare la rottura sui social facendo un annuncio attraverso un Instagram Stories.

“Eccomi a voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me“, ha cominciato a scrivere nel suo lungo messaggio social Andrea Nicole che comincia così con queste parole a far chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Erano settimane che le si chiedeva cosa stesse succedendo tra i due, ma non c’erano i presupposti che le permettevano di chiarire la spiacevole situazione che stava affrontando. “Inizialmente non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa cosa non esista o che sia meno dolorosa” – ha continuato a scrivere.

“Non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono, e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia“.

E così, con qualche riga di ringraziamento per chi le ha mostrato solidarietà ed affetto, si conclude il messaggio di Nicole.