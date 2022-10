Dolorosissimo lutto in famiglia per il celebre attore di tanti film di successo: il volto del cinema ha perso una persona molto cara.

E’ una delle star che con la loro carriera hanno contribuito a scrivere la storia del cinema mondiale. Non solo come interprete, ma anche come regista e produttore. Non a caso, ha ottenuto per ben cinque volte la candidatura agli Oscar come miglior attore e in ben due occasioni è riuscito a portare a casa la famosa statuetta.

In queste ore, il suo portavoce e il Daily Mail hanno però purtroppo dato una triste notizia che lo riguarda. E’ morta una persona a lui molto cara, ma al momento non è giunto nessun annuncio da parte sua. Si tratta di sua madre, grande attrice teatrale che abbiamo visto anche sul set di una storica serie tv.

La donna aveva 94 anni e tra pochi giorni, esattamente il prossimo 16 ottobre, ne avrebbe compiuti 95. Per ora, non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno portato al decesso avvenuto nella sua casa a Malibù la scorsa domenica 9. L’attore, evidentemente molto colpito dalla notizia, non ha fatto alcun tipo di dichiarazione neanche sui propri profili social preferendo il silenzio per elaborare il dolore.

Famoso attore colpito da un lutto terribile: momento di grande dolore per la star del cinema

Il divo di Hollywood di cui parliamo è Sean Penn, nato a Santa Monica nel 1960 e volto di pellicole famosissime come Il mistero dell’acqua e Tutti gli uomini del re. Sua madre, Eileen Ryan, è venuta a mancare e molti fan della donna, oltre che dell’attore, saranno davvero addolorati per la notizia.

Molti la ricordano infatti nella storico telefilm La casa nella prateria, dove tra l’altro esordì anche Sean a soli 14 anni. Oppure nel film Magnolia e in Mi chiamo Sam, in cui recitava insieme al figlio. Di discendenza italiana, suo padre era il dentista Amerigo Giuseppe Annucci e sua madre l’infermiera Rose Isabel Ryan. Nel 1957, la Ryan incontrò colui che sarebbe stato il padre di Sean e dei suoi fratelli, l’attore e regista Leo Penn. Un amore evidentemente forte, tanto da spingere entrambi a compiere il grande passo delle nozze dopo solo qualche mese.

I due non si erano mai lasciati fino alla morte di lui, avvenuta nel 1998 all’età di 77 anni. Dal matrimonio, oltre a Sean, sono nati anche altri due figli: Michael Penn, che ha dedicato la sua vita alla musica, e Chris Penn, attore di minor successo rispetto al fratello e che purtroppo morì appena 40enne in un incidente nel 2006.

Facciamo le più sentite condoglianze a Sean Penn per questa perdita che dev’essere davvero straziante per lui, visto quanto appariva legato alla sua mamma.