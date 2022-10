Madonna fa parlare di sé: si mostra con in mano le mutandine rosa, il significato

Madonna è sotto le luci dei riflettori, la cantante si mostra con in mano le mutandine rosa: eccone svelato il vero motivo

Un’artista che ha conquistato il palcoscenico e la telecamera con la sua immensa bravura. Ma stavolta, Madonna è sotto le luci dei riflettori non tanto per una performance canora ma per aver stupito tutti con un gesto, forse, inaspettato.

La pop star italo americana ha scalato le vette del successo e le classifiche musicali grazie al suo enorme talento. Dallo stile sicuramente eccentrico, non è mai passata certamente inosservata. Non è nota per essere la star dai look sobri d’altronde. La cantante che ha da poco compiuto 64 anni, ha stavolta lasciato tutti senza fiato con un gesto inaspettato. Si è mostrata sui social con in mano un paio di mutandine rosa. Il significato? Scopriamolo insieme.

Madonna: il significato delle mutandine rosa, perché si è mostrata così

Attivista da sempre nei riguardi delle comunità LGBT+, Madonna ha sempre cercato di promuovere una sessualità libera e senza confini e soprattutto senza alcuno stigma. Si è sempre fatta d’altronde portavoce di quanti richiedessero il riconoscimento di pari diritti, sostenendo pertanto l’uguaglianza.

E’ anche attraverso le sue performance artistiche, un po’ trasgressive e mai passate inosservate, che la cantante ha sempre cercato di far passare un messaggio positivo. Per questo motivo, il gesto compiuto poche ora fa dall’artista, sebbene abbia attirato l’attenzione forse più di tanto non ‘stupisce’ perché abbiamo sempre visto Madonna come una sorta di simbolo, vicina a tutti aldilà del sesso e del genere.

Ma ora, la cantante ha i riflettori puntati addosso per un motivo ben preciso. Madonna si è mostrata sui social con in mano un paio di mutandine rosa. Nel videoclip del quale è protagonista, la cantante ha inciso una didascalia: “If i miss, I’m Gay“, “Se lo manco, sono gay”, ha scritto su Tik Tok, mostrandosi intenta a far centro con lo slip all’interno di un cestino. Poco dopo, la cantante mostra le mutandine finite in terra e così, a suo modo avrebbe forse fatto sapere al mondo di essere gay?

Ad ogni modo, in questi anni le storie d’amore per la cantante non sono certamente venuti a mancare. Ricordiamo il matrimonio con l’ex Sean Penn e la precedente relazione con Guy Ritchie. Ma come abbiamo detto poc’anzi, Madonna anche in modi talvolta trasgressivi, non ha mai nascosto il suo amore anche nei confronti delle donne. Celebri sono stati i baci con Britney Spears, Nicky Minaj e Christina Aguilera, li ricordate? Ed uno degli ultimi, il più recente dinanzi la telecamera con Tokisha Popola in un video clip pubblicato sul suo account Instagram.

Ora tutti si domandano, la sua è una vera rivelazione o dietro è forse nascosto un intento provocatorio?