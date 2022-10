Stefano De Martino, retroscena pazzesco: perché ha quei numeri tatuati; un significato speciale per il conduttore.

Tra le passioni di Stefano De Martino c’è senza dubbio quella per i tatuaggi. L’ex ballerino di Amici ne possiede numerosi in tutto il corpo, tra scritte, disegni e dediche speciali. E non mancano i numeri…

I fan più attenti avranno senz’altro notato che, sull’avambraccio, il conduttore ha tatuato una serie di numeri. Un tattoo che Stefano ha fatto circa cinque anni fa: qual è il significato? A rivelarlo fu proprio lui, a TGCom: un retroscena incredibile, che vi farà commuovere.

Stefano De Martino ha dei numeri tatuati sull’avambraccio: cosa significano?

Tra i tanti tatuaggi di Stefano De Martino c’è quello che racchiude poche e semplici cifre, ma significative. “861 10 79”, si legge sull’avambraccio dello showman napoletano, ma cosa significa questo tatuaggio?

Significa molto per Stefano, che ha deciso di tatuarsi un numero di telefono al quale è profondamente legato: “Io sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia, quindi quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia ed ho un sacco di bei ricordi legati proprio a quel bar”, ha raccontato Stefano a TgCom. Si tratta proprio del numero di telefono del bar del nonno Michele, a Torre Annunziata in provincia di Napoli: “Uno dei pochi numeri che conosco a memoria“. Bar che ha ispirato anche uno degli ultimi varietà condotti da Stefano De Martino, in onda su Rai Due, e intitolato proprio Bar Stella. Programma che, salvo imprevisti, tornerà con una seconda edizione, dopo il successo del debutto.

L’ex ballerino di Amici ha deciso di dedicare il tatuaggio all’amatissimo nonno a circa un anno dalla sua scomparsa, avvenuta nel luglio del 2016.

