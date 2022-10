E’ successo per due volte: il retroscena pazzesco che riguarda Belen e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro è stato un matrimonio di alti e bassi ma sembra che adesso abbiano trovato una forte serenità. Quando si lasciarono l’ultima volta ognuno prese la propria strada.

La showgirl iniziò una relazione con Antonino Spinalbese, oggi concorrente del GF Vip. Dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. Dopo pochi mesi dalla nascita è giunta la rottura. Il concorrente in casa ha confidato che entrambi hanno fatto un errore a scegliersi perchè hanno una vita completamente diversa. Adesso Belen è tornata con Stefano De Martino.

Con il conduttore era convolata a nozze nel 2013 e sono diventati genitori di Santiago. Più volte il loro matrimonio sembrava sul punto di terminare per sempre dato che la rottura è arrivata a più riprese. A quanto pare, come si suole dire, l’amore ancora una volta è stato più forte di tutto e i due sono tornati insieme. Sabato scorso Belen è stata ospite a Verissimo e nel corso dell’intervista ha svelato un retroscena che riguarda il matrimonio con De Martino.

E’ successo per due volte: il retroscena che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez è stata ospite a Verissimo sabato scorso. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato anche della relazione con Stefano De Martino. La coppia si è sposata nel 2013 ma si erano lasciati più volte per poi tornare nuovamente insieme. La showgirl ha raccontato che quando ha rincontrato il conduttore non è stato facile.

Lui c’è sempre stato nella sua vita ma adesso, dopo la seconda volta, non era facile per nessuno. Soprattutto, spiega, perchè ha avuto una figlia da un’altra persona, quindi entrare nuovamente nella sua vita comprende accettare una bambina che non è sua. Ha confessato di aver iniziato a frequentarsi con cautela e che inizialmente cercavano di vedersi in diversi posti e non a casa sua. Per un po’ ci sono riusciti ma ad un certo punto i paparazzi li hanno scovati: “Santi se n’è accorto e noi glielo abbiamo comunicato. Come tutti i bambini vorrebbero i genitori insieme e lui è felicissimo”. Belen ha anche svelato un retroscena pazzesco sul matrimonio con il conduttore.

A quanto pare quando si lasciarono la prima volta fecero richiesta per il divorzio. Dato che tornarono subito insieme non arrivò all’epoca: “Poi ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta e il giudice giustamente ha detto: “Aspetta un attimo”, quindi è scaduta per due volte la richiesta di divorzio”. Questo vuol dire che Belen e Stefano non si sono mai separati formalmente e ad oggi sono marito e moglie.