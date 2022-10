Sapete chi è il compagno di Marisa Laurito? Sono legati da 20 anni

Vi siete mai chiesti chi sia il compagno di Marisa Laurito? I due fanno coppia fissa da circa 20 anni: come si chiama e di che cosa si occupa.

È proprio lei la novità esclusiva di questa seconda stagione di Mina Settembre: Marisa Laurito. Indossati i panni della zia dell’assistente sociale, l’attrice napoletana ha fatto il suo ingresso nell’amata serie tv ed ha immediatamente messo tutti d’accordo.

Marisa Laurito non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Esordita nel mondo dello spettacolo quando era soltanto una ragazzina, ha facilmente cavalcato l’onda del successo. Ad oggi la sua carriera è ricca di esperienza tv impressionante e vanta la collaborazione con tantissimi volti emergenti del piccolo schermo nostrano. A partire, quindi, da Renzo Arbore fino a Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Se il suo curriculum, però, pullula di successi, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma la bella Laurito ha alle spalle un matrimonio naufragato e una relazione che dura da più di 20 anni. Curiosi di scoprire chi è il suo attuale compagno?

Come si chiama e di che cosa si occupa il compagno di Marisa Laurito

In attesa della puntata di Domenica sera di Mina Settembre, che come raccontato sarà davvero imperdibile, scopriamo qualche cosa in più su Marisa Laurito. Dal punto di vista professionale, come detto poco fa, sappiamo tantissime cose, ma dal punto di vista ‘privato’? L’attrice e showgirl napoletano è felicemente fidanzata da ben 20 anni. I due non sono mai convolati a nozze per volere della diretta interessata, ma si può dire a gran voce che il loro sia uno di quegli amori che capita una sola volta nella vita.

Il compagno di Marisa Laurito si chiama Pietro Perdini ed ha origini bresciane, dove tuttora vive. Stando a quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che lui, a differenza della sua compagna, non abbia a che fare con il mondo dello spettacolo. E che, invece, sia un ex imprenditore che vendeva oggetti utili in cucina. Ad oggi, sembrerebbe che il buon Pedrini sia ufficialmente in pensione, eppure la sua attività gli ha permesso di girare tantissimo.

Sapete chi è l’ex marito?

Quando Marisa Laurito ha incontrato il suo attuale compagno era esattamente il 2002 e non stava vivendo un momento molto facile della sua vita. L’attrice napoletana, infatti, stava affrontando la fine del suo matrimonio, giunta dopo un anno esatto dalle nozze. Chi è l’ex marito della bella Laurito? Parliamo proprio di Franco Cordova, amato e famoso calciatore italiano. Non sappiamo cosa abbia portato i due a separarsi, ma si può chiaramente comprendere che prendere questa decisione dopo solo un anno dal matrimonio non deve essere stato affatto facile.

Vi sta piacendo il ruolo di Marisa Laurito in Mina Settembre? Noi l’adoriamo!