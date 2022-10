Ha vinto un famoso programma tv: non immaginereste mai com’è cambiata la sua vita dopo

Ha vinto un famoso programma tv diversi anni fa: non immaginereste mai com’è cambiata la sua vita dopo, cosa fa oggi.

Sono talmente numerosi i programmi tv che si alternano sui nostri piccoli schermi che è davvero impossibile ricordarseli singolarmente o ancora di più ricordarsi tutti i suoi concorrenti. Colui che, però, ha vinto un famoso programma tv nel lontano 2015, è ancora impresso nella mente dei suoi ammiratori. Avete già capito di chi stiamo parlando?

Tutti gli appassionati di cucina, non possono fare a meno di ricordarsi di questo talent: Hell’s Kitchen. Andato in onda per la prima volta nel 2014, il famoso programma di Sky ha intrattenuto i suoi telespettatori fino al 2018, regalando delle edizioni davvero incredibili. La colonna portante, come in molti ricorderanno, era il mitico chef Cracco, che insieme al suo staff comandava due brigate durante un vero e proprio servizio in cucina.

In molti, quindi, si ricorderanno del protagonista di questo nostro articolo. Entrato a far parte della brigata blu di Hell’s Kitchen nel corso della sua seconda edizione, il giovane ventiquattrenne è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua vittoria nel programma, ma com’è cambiata la sua vita? Non lo immaginereste mai.

Ha vinto il famoso programma tv Hell’s Kitchen nel 2015, cosa fa oggi?

Hell’s Kitchen è stato uno dei quei programmi che subito ha riscosso un successo assoluto. È proprio per questo motivo che ancora oggi – nonostante siano passati anni dalla sua ultima messa in onda – alcuni dei suoi protagonisti continuano ad essere amatissimi. Ricordate, ad esempio, colui che ha vinto il famoso programma tv nel 2015? Parliamo proprio di lui: il giovane Mirko Ronzoni, ventiquattrenne di Dalmine da sempre appassionato di cucina.

È stato proprio Mirko, quindi, ad avere la meglio della sua brigata e ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? A distanza di quasi 10 anni dalla sua vittoria, com’è cambiata la vita del giovane Ronzoni? Forse non tutti lo sanno, ma la cucina ad oggi è diventata la colonna portante della sua vita. L’abbiamo rintracciato su Instagram ed abbiamo scoperto che ancora adesso Mirko continua a lavorare in questo mondo. Sulla sua bio social, infatti, si legge chef e consulente gastronomico. Insomma, una carriera non affatto da poco dopo Hell’s Kitchen.

Sempre identico al passato, Mirko ha mantenuto degli ottimi rapporto anche con chef Cracco. In questo scatto riproposto in alto, i due si sono incontrati dopo tanto tempo e non hanno perso occasione di poter parlare di cucina. “È un piacere avere a che fare con colleghi professionisti come lo chef”, ha scritto Mirko a corredo di questo scatto.