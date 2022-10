GF Vip, è successo nella notte: nascerà qualcosa tra i due vipponi?

Avvicinamento in vista tra i due vipponi? “Tu mi piaci”, arriva la dichiarazione della concorrente: cosa succederà ora nella casa?

Dopo l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’interno della casa farebbero emergere non solo uno scontro tra due concorrenti ma anche un possibile avvicinamento fra due vipponi? E’ quanto molti in queste ore si stanno chiedendo visto ciò che è accaduto nella notte immediatamente dopo la puntata.

L’atmosfera nel GF Vip si scalda ed ecco che successivamente alla chiusura della puntata andata in onda ieri 13 Ottobre, subentra uno scontro fra i due concorrenti Antonino ed Edoardo. L’ex di Belen Rodriguez non avrebbe accettato la nomination di Edoardo e tra i due è scoppiato un confronto molto acceso. Spinalbese avrebbe accusato Edoardo di falsità e tra i due le cose non si sono sistemate. Ma c’è anche un altro caso che vede al centro Antonino Spinalbese, e cioè la vicinanza ad una delle concorrenti all’interno della casa?

GF Vip, cosa è accaduto nella notte: nascerà qualcosa tra i due vipponi

Sin da subito Antonino Spinalbese ha fatto intendere di essere un grande amante delle donne. Tuttavia, all’interno della casa non ha ancora avuto l’occasione di avvicinarsi a qualcuno in particolare, almeno fino ad ora. Fino a poche settimane fa, si parlava di un avvicinamento fra Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Dopo la squalifica della giovane cantante però, Spinalbese ha fatto sapere di non essere realmente interessato perché lei all’esterno si sarebbe detta impegnata. Pertanto l’hairstylist non avrebbe nutrito alcuna speranza. Ma ora il sipario si aprirebbe nuovamente, e con un’altra concorrente in gioco: Antonella Fiordelisi. Sebbene avessimo visto Antonella molto vicina ad Edoardo nelle ultime settimane, nelle ultime ore i due concorrenti avrebbero preso un po’ le distanze a seguito della fatidica nomination di Edoardo. A quanto pare l’influencer si sarebbe avvicinata a Spinalbese facendogli sapere di avere un certo interesse nei suoi confronti. E proprio nella scorsa notte, la gieffina si sarebbe ‘dichiarata’ all’hairstylist ipotizzando dal canto suo che anche lui nutre un interesse nei suoi confronti ma che fino ad ora non avrebbe mai fatto trasparire.

“Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati in casa. E secondo me anche il contrario”, ha detto così Antonella al concorrente. E la stessa ha poi aggiunto che se così fosse stato, tra qualche tempo lo stesso Spinalbese si sarebbe reso conto di provare un’attrazione nei suoi confronti. A questo punto ci domandiamo, Antonella ci ha davvero visto giusto? Al momento Spinalbese si sarebbe detto indifferente a queste dichiarazioni.. Ma nascerà qualcosa tra i due vipponi? Voi cosa ne pensate?