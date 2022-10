Benedetta Rossi con suo marito da giovanissimi: quasi irriconoscibili in questa foto

Benedetta Rossi con suo marito da giovanissimi: li avete mai visti? Sono quasi irriconoscibili in questa foto.

Benedetta Rossi oggi è molto famosa sui social ma anche in televisione. Nel 2011 ha incominciato a pubblicare dei video tutorial su youtube. Nei primi video spiegava le ricette solo attraverso le mani. Tutto è legato al passato, alla sua infanzia, quando le sue zie le mostravano la preparazione dei vari piatti. Ha imparato proprio in questo modo.

Ha iniziato a registrare i video solo dopo che il suo casale è stato ristrutturato ed è proprio lì che ha cominciato a lavorare. Pian piano hanno avuto centinaia, migliaia di visualizzazioni. Un numero elevato che ha portato alla nascita del sito Fattoincasadabenedetta. Dal sito è passata poi all’esordio in televisione. Oggi il suo programma è molto amato dai telespettatori.

Possiamo imparare le ricette di piatti semplici ed elaborati e attraverso le sue spiegazioni risulta tutto molto più facile. Benedetta è abbastanza nota oggi e di conseguenza anche la sua vita privata è diventata meno ‘privata’. E’ sposata con Marco Gentili dal 2009. Sono una bella coppia. Sui social, oltre a pubblicare le ricette, mostra anche scatti personali. Tempo fa ha condiviso una foto in cui si mostra da giovanissima insieme al suo compagno: vi anticipiamo, farete fatica a riconoscerli.

Benedetta Rossi insieme a suo marito Marco da giovanissimi: quasi irriconoscibili

E’ tra le più famose e amate foodblogger, Benedetta Rossi ha iniziato registrando video in cui spiegava le ricette dei piatti che preparava, attraverso le mani. Quando i video tutorial hanno raggiunto migliaia e migliaia di visualizzazioni, è arrivata la creazione del sito oggi famosissimo Fattoincasadabenedetta. Dopo la nascita del sito è approdata in televisione e ha riscontrato lo stesso successo sullo schermo e poi sui social.

Su instagram pubblica spesso le ricette delle pietanze che prepara ma non mancano scatti personali. Molti sono insieme a suo marito, Marco Gentili. Sono sposati dal 2009. La coppia condivide non solo la vita privata ma anche quella professionale. Marco è infatti co-fondatore del sito oggi noto a tutti e aiuta la foodblogger nella gestione della pagina instagram. Noi conosciamo la coppia da diversi anni ma non tutti sanno com’erano prima, da giovani. Benedetta tempo fa ha condiviso uno scatto del passato mostrando a tutti la loro giovinezza:

“A grande richiesta ecco le foto di 25 anni fa, quando io e Marco facevamo delle bellissime passeggiate a cavallo“, scrive a corredo dello scatto. Sono foto che risalgono a 25 anni fa, come lei stessa fa sapere, ed erano ovviamente molto giovani. La foodblogger svela che allora non stavano ancora insieme. Conclude il messaggio con ironia. Scrive che non è stato proprio come vedersi arrivare il principe azzurro dalle fiabe, ma è stato comunque molto romantico: li avreste riconosciuti in questa foto?