Noemi si è fatta subito notare a Uomini e Donne: come trovarla su Instagram? Tutte le informazioni sulla corteggiatrice di Fede.

State seguendo la nuova stagione di Uomini e Donne? I nuovi tronisti hanno iniziato la loro avventura da circa un mese ma è già accaduto di tutto per loro. Tra gli uomini seduti sulla famosa sedia rossa c’è anche lui, Federico Dainese.

Si tratta di un volto che avevamo già conosciuto in trasmissione: è stato tra i pretendenti di Veronica Rimondi, la tronista che ha poi scelto Matteo Farnea. Dopo il mancato lieto fine nella sua prima esperienza, Fede ha deciso di rimettersi in gioco, ma stavolta in un altro ruolo: riuscirà a trovare il vero amore nel programma di Maria De Filippi? Quel che è certo è che, sin dalle prime esterne, il tronista è stato colpito da una pretendente in particolare… Si tratta della napoletana Noemi, vulcanica e senza peli sulla lingua. Se vi state chiedendo come trovarla su Instagram, siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, Noemi è la corteggiatrice di Fede: ecco come trovarla su Instagram

Noemi ha colpito subito Fede, sin dal primo momento. I due sono usciti già due volte in esterna, dimostrando di avere una grande sintonia. Tra loro c’è molta attrazione fisica, ma c’è chi critica il fatto che, forse, ci sia soltanto questo. Gianni Sperti non è rimasto particolarmente colpito dalle prime esterne dei due protagoniste del trono Classico, che ha trovato povere di contenuto. Tra Fede e Noemi nascerà qualcosa di importante? In attesa di scoprirlo, vi sveliamo qualcosa di interessante sulla bella napoletana.

21 anni, originaria di Napoli, Noemi vive a Roma, dove ha frequentato la scuola di recitazione La Ribalta: il suo sogno è diventare un’attrice. Come accade sempre quando arrivano nuovi protagonisti in studio, i telespettatori si chiedono come trovarli su Instagram. È accaduto anche con Noemi: siete curiosi di scoprire come si chiama sulla piattaforma social? Vi basterà digitare Noemi Sales per ammirare tutti gli scatti del suo profilo. Un profilo al momento seguito da 11 mila followers, ma il numero è destinato a crescere grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne. Esperienza nel corso della quale è in lotta con la bella Monica!

Tra le due rivali, estremamente diverse l’una dall’altra, ci sono già state diverse discussioni. Monica era persino arrivata al punto di eliminarsi se Fede avesse continuato a provare dell’interesse per Noemi. Al momento, però, entrambe sono ancora in studio, pronte a conquistare il cuore del tronista?

Chi riuscirà a spuntarla alla fine? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità e i colpi di scena della nuova stagione di Uomini e Donne. A voi piacciono Fede e Noemi insieme?